"எனது பதிலை கேட்க தைரியம் இல்லாமல் ஓடுகிறீர்களே!..." முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆவேசம்! - IF THE OPPOSITION HAS THE COURAGE

சட்டப் பேரவையில் மு.க.ஸ்டாலின் ( ETV Bharat Tamilnadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Mar 20, 2025, 1:49 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று மாநிலத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை குறித்து விவாதிக்க அனுமதிக்கவில்லை என கூறி அதிமுகவினர் வெளிநடப்பு செய்த நிலையில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதில் அளித்தார். காவல்துறை நடவடிக்கை தீவிரம்: அதிமுகவினர் வெளிநடப்பில் ஈடுபட்ட போது பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "அதிமுக ஆட்சியில் தந்தை மகன் கொல்லப்பட்ட சாத்தான்குளம் சம்பவத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மறந்து விட்டார். திமுக ஆட்சியை பொறுத்தவரையில் நடந்த சம்பவத்திற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து இருக்கிறதா இல்லையா ? என்பதைத்தான் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் நடந்த சம்பவம் குறித்து கேட்கும் போது உங்களைப் போல (எடப்பாடி பழனிசாமி) டிவியை பார்த்து தான் தெரிந்து கொண்டோம் என்று திமுக ஆட்சியில் யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எதிர்க்கட்சியினருக்கு தைரியம் இருந்தால் நான் பேசும் பதிலை கேட்டு விட்டு வெளியேறட்டும். என்னுடைய பதிலை கேட்பதற்கான வாய்ப்பை எதிர்க்கட்சியினர் பயன்படுத்தி கொள்ளவில்லை. கொலை நடைபெறவில்லை என்று நான் கூறவில்லை. நடைபெற்றுள்ளது, தவறு செய்தவர்களை தண்டிக்க காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் என்று கூறுகிறேன். உங்களைப் போல ஒரு சம்பவமே எனக்கு தெரியாது என்று நான் கூறவில்லை. குற்றங்களை தடுத்து பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து பொது அமைதியை நிலைநாட்டி தமிழ்நாடு காவல்துறை எனது தலைமையில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் நேற்று நான்கு கொலைகள் நடந்திருப்பதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் தெரிவித்தார். கோவை சம்பவம் குறித்த முதற்கட்ட விசாரணையில் அது தற்கொலை நிகழ்வு எனத் தெரியவந்துள்ளது. மதுரை சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சிவகங்கையில் நடைபெற்ற கொலை குறித்து போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் அது குடும்பத்தகராறு காரணமாக நடந்தது என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. பழிக்கு பழியாக நடந்த கொலை: சேலம் மாவட்டம் கிச்சிபாளையத்தில் சேர்ந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான ஜான் என்ற சாணக்கியன் உயர் நீதிமன்றத்தில் நிபந்தனையுடன் கூடிய ஜாமீன் பெற்றுள்ளார். நீதிமன்றத்தின் நிபந்தனையின்படி அன்னதானபட்டி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்து போட்டு விட்டு மனைவியுடன் காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது, அந்த காரை பின் தொடர்ந்து சென்ற காரில் இருந்த அடையாளம் தெரியாத சிலர், முன்னாள் சென்ற காரை வழிமறித்து காருக்குள் இருந்த இருவரையும் அரிவாளால் தாக்கிவிட்டு தப்பி சென்று விட்டார்கள். காயமடைந்த சாணக்கியன் நிகழ்வு இடத்திலேயே உயிரிழந்து விட்டார். அவருடைய மனைவி சித்தோடு மருத்துவமனையில் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு, இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கிச்சிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த சரவணன், சதீஷ் பூபாலன், கார்த்திக் ஆகியோர் சென்ற காரை மறித்து கைது செய்ய முயற்சி செய்தனர். அப்போது சதீஷ் உள்ளிட்டோர் காவல் துறையினரை ஆயுதங்களால் தாக்கினார்கள். இதனால் சித்தோடு காவல் ஆய்வாளர் தற்காப்புக்காக அவர்களை நோக்கி சுட்டார். இதில் சதீஷ், சரவணன், பூபாலன் ஆகியோருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து சதீஷ் உள்ளிட்ட நான்கு பேரும் சிகிச்சைக்காக பெருந்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், குச்சிப்பாளையத்தை சேர்ந்த சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி 2016 ஆம் ஆண்டு சேலம் மாநகரில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் சாணக்கியன் இரண்டாம் எதிரி என்பதால் அதற்கு பழி வாங்கும் நோக்கத்திற்காக இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலைமை குறித்து இங்கு சில கருத்துகளை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் போகிற போக்கில் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார். இது குறித்து புள்ளிவிவரங்களை தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன்.

தவறான கருத்து பரவல்: சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைகளில் காவல் துறை சுதந்திரமாகச் செயல்பட்டு, குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும், எந்தக் கட்சியைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது. எந்தவிதமான பாரபட்சமும் காட்டப்படுவதில்லை. குற்றச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த பிறகு மேற்கொள்ளப்படும் துரித நடவடிக்கைகள் ஒருபுறம், குற்றச் சம்பவங்கள் நிகழாமல் நடைபெறாமல் இருக்க மேற்கொள்ளப்படும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மறுபுறம் என இரு வகையிலும் காவல் துறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள், கூலிப்படையினர் எனக் கருதப்படுவோரின் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு முன்னெச்சரிக்கை கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தேவைப்பட்டால், அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தின் கீழும் கைது நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மட்டும் 4,572 சமூக விரோதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு காவல்துறை மேற்கொண்ட கடுமையான நடவடிக்கைகளின் காரணமாக, 2023 ஆம் ஆண்டு கொலை, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட குற்றங்கள் 49,280 ஆக இருந்தது. 2024 ஆம் ஆண்டில் அது 31498 ஆகக் குறைந்துள்ளது. ஒரே ஆண்டில் 17 ஆயிரத்து 782 குற்றங்களைக் குறைத்திருக்கிறோம். சில கொலைக் குற்றங்கள் நடைபெறும் காட்சிகள், சமூக ஊடகங்களில் வெளிவரும் போது அதிக எண்ணிக்கையில் குற்றங்கள் நடைபெறுவது போன்ற தவறான கருத்து திட்டமிட்டுப் பரப்பப்படுகின்றது. 2024ல் குற்றங்கள் குறைவு: உண்மையில் எண்ணிக்கையின் அளவில் பார்க்கும் போது, 2024 ஆம் ஆண்டில் கொலைக் குற்றங்கள் 6.8 விழுக்காடு குறைந்திருக்கின்றன. அதாவது, முந்தைய ஆண்டோடு ஒப்பிடும் போது 109 கொலைகள் குறைந்திருக்கின்றன. அதே போல், பழிக்குப் பழி வாங்கும் கொலைகளின் எண்ணிக்கையும் 2024 ஆம் ஆண்டில் 42.72 விழுக்காடு குறைந்துள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதன் ஒரு பகுதியாக, பொதுமக்கள் அதிகளவில் கூடும் திருவிழாக்கள், பெரிய பொழுதுபோக்கு இடங்கள், சுற்றுலாத்தலங்கள் போன்ற இடங்களில் பொது மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திட காவல் துறை கூடுதல் எண்ணிக்கையிலான காவலர்களை ஈடுபடுத்தி, எந்தவிதமான அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் செவ்வனே பணியாற்றி வருகிறார்கள். குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கித் தருவதிலும் இந்த அரசு சிறப்புக் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டில் 181 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்றங்கள் மூலம் தண்டனை வாங்கிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டில் 242 சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற வழக்குகளில் காவல்துறை காட்டிய தீவிர அக்கறையே இதற்கு காரணம். குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், 2024 ஆம் ஆண்டில் மட்டும், 150 சரித்திரப் பதிவேடு ரவுடிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை அல்லது 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் கடுங்காவல் தண்டனை கிடைக்கும் வகையில் அரசு தரப்பு வாதங்களை முன் வைத்தது. அதிமுக ஆட்சியில் குற்றங்கள் அதிகம்: கடந்த 2012 முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை நிகழ்ந்த கொலைகளின் எண்ணிக்கை ஆண்டுவாரியாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் போது, அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில், அதாவது, 2012 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த கொலைகளின் எண்ணிக்கை 1,943. இதுதான் கடந்த 12 ஆண்டுகளில் நிகழ்ந்த மிக மிக அதிகமான எண்ணிக்கை. 2013 ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்த கொலைகளின் எண்ணிக்கை 1,927. கொரோனா காலத்திலும், லாக்-டவுன் இருந்தபோதும், அ.தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில், 2020 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த கொலைகளின் எண்ணிக்கை 1,661 என இருந்தது. கடந்த ஆண்டுகளின் வரலாறு இவ்வாறு இருக்க, தற்போது நமது ஆட்சிக் காலத்தில் காவல் துறை மேற்கொண்டு வரும் கடுமையான நடவடிக்கைகளின் காரணமாக, கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 2024 ஆம் ஆண்டில்தான் மிக,மிகக் குறைவான எண்ணிக்கையில், அதாவது, 1,540 கொலைகள் மட்டுமே நிகழ்ந்துள்ளன. இதுதான் உண்மை. இதை நடுநிலையாளர்களும், பொது மக்களும் நன்கு உணர்ந்திருக்கிறார்கள். குற்றங்களைத் தடுத்து, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து, பொது அமைதியைத் தொடர்ந்து நிலைநாட்டதமிழ்நாடு காவல் துறை சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெறும் சில நிகழ்வுகளை வைத்து, இந்த அரசின் மீது பழி சுமத்தி அரசியல் ஆதாயம் அடைய நினைப்போர் சென்ற ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கு எப்படி சீரழிந்து கிடந்தது என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்த புள்ளிவிவரங்கள் அடிப்படையில் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்,"என்று கூறினார்.