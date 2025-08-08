சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், அரசுக்கு இணையாக ஒரு அரசாங்கத்தையே நடத்தி வருவது துரதிர்ஷ்டவசமானது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 97வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஞானபீடம், சாகித்திய அகாடமி போன்ற விருதுகள் மற்றும் மாநில இலக்கிய விருதுகளைப் பெற்ற எழுத்தாளர்களுக்கு ‘கனவு இல்லம்’ வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்தார். அதன்படி, திலகவதி ஐபிஎஸ், எம்.பி வெங்கடேசன், வைரமுத்து உள்ளிட்ட 16 பேருக்கு வீடு வழங்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் வீட்டு வசதி வாரியத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு பெற்றவர்கள் கனவு இல்லம் திட்டத்தின்கீழ் வீடு ஒதுக்கீடு பெற தகுதில்லை என்று கூறி, திலகவதி ஐபிஎஸ்க்கு ஒதுக்கீடு செய்திருந்த வீடு ரத்து செய்யப்பட்டதாக 2024இல் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். அந்த வழக்கின் தீர்ப்பில் திலகவதிக்கு வீடு வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு தீர்ப்பளித்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து எழுத்தாளர்களுக்கான ‘கனவு இல்லம்’ திட்டத்தின் கீழ் வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதை அரசு ரத்து செய்ததை எதிர்த்து கவிஞர் வைரமுத்துவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கானது இன்று நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அரசு தரப்பில் பதிலளிக்க கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, விசாரணையை பிற்பகல் 2:15 மணிக்கு தள்ளி வைத்தார்.
அப்போது வைரமுத்து தரப்பில் ஆஜராக இருந்த வழக்கறிஞர் சேவியர் அருள்ராஜ், “ஏற்கனவே, முன்னாள் பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி திலகவதிக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதை ரத்து செய்த உத்தரவை எதிர்த்து திலகவதி வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த வழக்கு விசாரணையின்போது, வீட்டு வசதி வாரியத்தில் வீடு ஒதுக்கீடு பெற்றவர்கள் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கீடு பெற தகுதி இல்லை என்று அரசாணையில் திருத்தம் செய்துள்ளதாக அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.
மேலும் இதுகுறித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை பின் தேதியிட்டு அமல்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்தார். இதையடுத்து, அரசின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த நீதிமன்றம், திலகவதிக்கு ஏற்கனவே அறிவித்தபடி வீடு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அரசு தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், “ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அரசுக்கு எதிரான இணையான ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். இது துரதிஷ்டவசமானது” என கண்டனம் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எழுத்தாளர்களுக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது உணர்வுப்பூர்வமான விஷயம். இது ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு தெரியாது. அவர்கள் அதிகார தொனியில்தான் செயல்படுவார்கள். மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி இருந்திருந்தால் இதை ஒருபோதும் அனுமதித்திருக்க மாட்டார். ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை இணை அரசாங்கம் நடத்த அனுமதித்தால் அது அரசு நிர்வாகத்தில் பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி விடும்” என்று எச்சரித்துள்ளார்.
வைரமுத்துவுக்கு கனவு இல்லம் திட்டத்தின்கீழ் வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவது குறித்த தீர்ப்பானது இன்று பிற்பகலில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
