கட்சியில் சேர்த்து கொண்டால் இபிஎஸ்-ஐ முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்பீர்களா? சட்டென ஓபிஎஸ் அளித்த பதில்!

செங்கோட்டையன் எடுத்திருக்கும் முயற்சி என்னைப் பொறுத்தவரை உறுதியாக வெற்றி பெறும் என்றும் அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள் எப்போதும் உண்டு என்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறினார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம்
ஓ.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 7:43 PM IST

மதுரை: அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்புக் கொண்டால், அவரை முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொள்வீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, ''பின்னர் யோசனை செய்வோம்'' என்று ஓபிஎஸ் தெரிவித்தார்.

மதுரையில் இருந்து சென்னை செல்வதற்காக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''அதிமுக ஒன்றிணைைய வேண்டும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில், எந்த ரூபத்தில் எப்படி வந்தாலும் நான் முழு மனதுடன் வரவேற்கிறேன், அதற்கு முழு ஒத்துழைப்பும் தருவேன்'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''அதிமுக ஒன்றிணைந்தால் தான் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியும் என்ற கருத்து வரவேற்கக் கூடியது. அதுதான் நடக்கும்.‌ ஒன்றிணைய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அனைவரின் மனதிலும் உள்ளது. அப்படி ஒன்றிணைந்தால் தான் முன்னாள் முதல்வர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் எண்ணம் நிறைவேறும்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் மாறுபட்ட நிலை குறித்து என்னிடம் கேள்வி கேட்காமல் அவரிடம் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமி தவிர முதல்வர் வேட்பாளராக யாரை அறிவித்தாலும் டி.டி.வி. தினகரன் கூட்டணிக்குள் வருவேன் என்று கூறியுள்ளது அவரது கருத்து.‌ என்னைப் பொறுத்தவரை கட்சியில் இணைவது குறித்து நான் எந்தவித நிபந்தனையும் விதிக்கவில்லை. என்டிஏ கூட்டணியில் மீண்டும் இணைவது குறித்து நான் ஏற்கெனவே சொல்லி விட்டேன். அரசியலில் நிரந்தர எதிரியும் இல்லை. நண்பரும் இல்லை. எதிர்காலத்தில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம்'' என்றார்.

ஒன்றிணையை எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்புக் கொண்டால் அவரை முதல்வர் வேட்பாளராக ஏற்றுக் கொள்வீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, ''அதில் பேச வேண்டிய பல பிரச்சினைகள் உள்ளன. தற்போது ஆறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. எங்கள் தர்மயுத்தத்தின் அடிப்படையில் அந்த வழக்குகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அது நிறைவேறும்பட்சத்தில் நாங்கள் யோசனை செய்வோம்.‌ செங்கோட்டையன் எடுத்திருக்கும் முயற்சி என்னைப் பொறுத்தவரை உறுதியாக வெற்றி பெறும். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துகள் எப்போதும் உண்டு. டெல்லியில் இருந்து எனக்கு எந்தவித அழைப்பும் இதுவரை இல்லை'' என கூறினார்.

அதிமுகவை துண்டாக்கி விளையாடுவதை பாஜக ரசிக்கிறதா? என்ற கேள்விக்கு, ''நான் அப்படி எண்ணவில்லை''. என்றார். மேலும் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, ''உடனுக்குடன் கருத்துக்கணிப்பு வெளியிட்டு கோட்பாடுகளை கேட்டால் எப்படி சொல்வது? பொறுத்திருந்து பாருங்கள். தேர்தல் வர வர எண்ணங்கள் நிறைவேறும். தற்போது தினந்தோறும் மக்களை சந்திக்கிறேன்'' என்ற அவர், செங்கோட்டையனிடம் அலைபேசி மூலமாக பேசினீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, ''அவரோடு நாள்தோறும் பேசிக் கொண்டுதான் இருக்கிறேன்'' என்றார்.

