நான் தவெகவின் செய்தித் தொடர்பாளர் அல்ல... குஷ்பு 'நறுக்' பதில்!
கூட்டணியில் இணையுமாறு தவெக தலைவர் விஜய்க்கு எந்த அழைப்பும் விடுக்கப்படவில்லை. அது முற்றிலும் பொய்யான தகவல் என குஷ்பு தெரிவித்தார்.
Published : October 4, 2025 at 4:59 PM IST
சென்னை: தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் அல்ல என நடிகையும், பாஜக துணைத் தலைவருமான குஷ்பு தெரிவித்தார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தமிழக பாஜக மாநில தலைமையகமான கமலாலயத்தில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் “தாமரை தேசமே” என்ற பாடல் வெளியீட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகையும், பாஜக துணைத் தலைவருமான குஷ்பூ சுந்தர், பாஜகவின் மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு, நடிகை குஷ்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார். தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தலைமை பண்பு இல்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்த கருத்து பற்றிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த குஷ்பு,
“நான் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் (தவெக) செய்தித் தொடர்பாளர் அல்ல. அந்தக் கேள்வியை விஜயிடம் கேட்டு பதில் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்” எனக் கூறி பதிலளிக்க மறுத்தார்.
மேலும், கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், பிரச்னையில் இருந்து தப்பிக்க தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையுமாறு விஜய்க்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதாக வரும் தகவல் குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு, “தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அப்படி எந்த அழைப்பும் விடுக்கப்படவில்லை. அது முற்றிலும் பொய்யான தகவல்” என தெளிவுபடுத்தினார்.
மணிப்பூர் சம்பவத்தையும் கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தையும் ஒப்பீடு செய்யும் வகையில் எழுந்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த நடிகை குஷ்பு, “மணிப்பூர் சம்பவத்தையும் கரூர் சம்பவத்தையும் ஒப்பிட்டு பேசுவது முற்றிலும் தவறு. மணிப்பூரில் நடந்தது எல்லைப் பிரதேசத்தில் நடந்த துயரமான நிகழ்வு. அங்கு நடந்ததை நான் ஒரு போதும் ஆதரிக்கவில்லை. ஆனால் கரூரில் நடந்தது தமிழக அரசின் பொறுப்பின்மையால் நடந்தது” என கூறினார்.
மேலும் பேசிய குஷ்பு, “கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக வெற்றி கழகத்தினர் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஆனால் மாநில அரசு ஏன் சிபிஐ விசாரணைக்கு ஒப்புதல் தராமல், மாநில காவல் துறையின் மூலமாகவே விசாரணை நடத்துகிறது? இது மக்களின் மனதில் சந்தேகத்தை எழுப்பும் விதமாக உள்ளது” என குஷ்பு தெரிவித்தார்.