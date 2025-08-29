தூத்துக்குடி: தாய் வீட்டிற்குச் சென்ற காதல் மனைவி மீண்டும் வீட்டிற்கு வரமறுத்ததால் ஆத்திரமடைந்த கணவர், மனைவியின் சித்தப்பாவை கல்லால் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஒட்டப்பிடாரம் அருகே குறுக்குச்சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வன் (45). திருமணமாகாத இவர், தனது அண்ணன் தாமஸ் வீட்டில் வசித்து கூலி வேலை பார்த்து வந்தார். இந்நிலையில், தாமஸின் மகள் முகிலா (22), அண்மையில் மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாரிச்செல்வம் (24) என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்தார்.
முகிலா தற்போது கர்ப்பிணியாக உள்ள நிலையில், கணவன் - மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், முகிலா கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது தாயார் வீட்டுக்கு வந்துள்ளார். பின்னர், முகிலாவை மாரிசெல்வம் பல முறை வீட்டுக்கு வருமாறு கூறிய போதும், முகிலா மறுத்துவிட்டதாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில், மாரிசெல்வம் குறுக்குச்சாலை பகுதியில் உள்ள தனது மாமனாரின் வீட்டிற்கு சில தினங்களுக்கு முன்பு வந்து, தனது மனைவியை தன்னுடன் அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்டுள்ளார். இதற்கு மாமனார் மறுப்பு தெரிவிக்கவே, ஆத்திரமடைந்த மாரிசெல்வம், மனைவியின் சித்தப்பா செல்வத்திற்கு தொடர்பு கொண்டு, "எனது மனைவி என்னுடன் வராததற்கு நீதான் காரணம்" என கடுமையாக பேசியுள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாரிசெல்வம், மனைவியின் சித்தப்பாவான செல்வனை தீர்த்துக்கட்ட முடிவு செய்துள்ளார். அதன்படி, குறுக்கு சாலையில் இருந்து சந்திரகிரி செல்லும் சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடை அருகே செல்வன் நேற்று நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த மாரிசெல்வம், செல்வனை வழிமறித்து பெரிய கல்லை எடுத்து அவரது தலையில் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் படுகாயமடைந்த செல்வம், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்த ஒட்டப்பிடாரம் போலீசார், செல்வனின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், தலைமறைவான மாரிசெல்வத்தை தேடி வருகின்றனர்.