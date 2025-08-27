திருநெல்வேலி: மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மனைவியை கணவன் தாமிரபரணி ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொடூரமாக கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சுப்பிரமணியபுரம் பொத்தை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்லையா (31). ஓட்டுநரான இவருக்கும், காவேரி (28) என்பவருக்கும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுக்கு ஒரு ஆண், இரண்டு பெண் என மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இதனிடையே, காவேரிக்கு மூன்றாவது குழந்தை பிறந்த போது, அவருக்கு மூளை நரம்பில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர் தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வந்துள்ளார். இதன் காரணமாக, கணவன் - மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காவேரியை அழைத்துக்கொண்டு செல்லையா அம்பாசமுத்திரம் தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு குளிக்க சென்றுள்ளார். அப்போது திடீரென காவேரியை ஆற்றில் தண்ணீருக்குள் மூழ்கடித்து இரக்கமில்லாமல் துடிக்க துடிக்க கொலை செய்துள்ளார். பின்னர், பயத்தில் செல்லையா அம்பாசமுத்திரம் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்து தனது மனைவியை கொலை செய்ததை தெரிவித்துள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, அம்பாசமுத்திரம் தீயணைப்பு துறையினர் உதவியுடன் போலீசார் தாமிரபரணி ஆற்றில் காவேரியின் உடலை தேடினர். இதில், மூன்றாவது நாளான இன்றுதான் அவரது உடல் மீட்கப்பட்டது.
தண்ணீரில் மூன்று நாள் இருந்ததால், காவேரியின் உடல் சற்று ஊதிய நிலையில் இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, அம்பாசமுத்திரம் போலீசார் காவேரியின் உடலை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக, திருநெல்வேலி அரசு மருந்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இதுதொடர்பாக அம்பாசமுத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து காவேரியின் கணவர் செல்லையாவிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மனைவியை, கணவனே ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.