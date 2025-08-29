ETV Bharat / state

''தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதி விபத்து'' - தம்பதி உயிரிழப்பு! - AVADI ROAD ACCIDENT

இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்த நிலையில் தற்போது விபத்தில் தாய், தந்தை இருவருமே உயிரிழந்தது தாங்க முடியாத துயரம். இதுபோன்ற நிலை வேறு எவருக்கும் வரக்கூடாது. குழந்தைகளை நினைத்தால் மனதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது.

விபத்தில் உயிரிழந்த தம்பதி
விபத்தில் உயிரிழந்த தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 11:06 PM IST

சென்னை: ஆவடியில் தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதி கணவன், மனைவி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில் தம்பதி சென்ற இருசக்கர வாகனத்தை கார் மோதி இழுத்துச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை திருவேற்காடு பள்ளிக்குப்பம், ராஜீவ் நகரை சேர்ந்தவர் அறிவரசன் (41). அதே பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் கால்சென்டரில் பணிபுரிந்து வந்தார். இவரது மனைவி சரண்யா (36). திருவள்ளூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார். காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட இந்த தம்பதிக்கு இரட்டை மகன்கள் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில் அறிவரசன் இன்று தனது மனைவி சரண்யாவை இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்துக் கொண்டு ஆவடி - பூந்தமல்லி சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார். ஆவடி வசந்தம் நகர் அருகே சென்றபோது பின்னால் வேகமாக வந்த கார் திடீரென மோதியதில் இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

விபத்தில் உயிரிழந்த தம்பதி
விபத்தில் உயிரிழந்த தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் விபத்து ஏற்படுத்திய கார் சாலையின் தடுப்பு சுவரில் மோதி தலைக்குப்பற கவிழ்ந்தது. இதுகுறித்து சக வாகன ஓட்டிகள் அளித்த தகவலின் பேரில் ஆவடி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து அறிவரசன், சரண்யா தம்பதியின் சடலங்களை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

மேலும், காரை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய அரசு மருத்துவர் பாரிமார்க்ஸ் என்பவரை படுகாயங்களுடன் மீட்டு ஆவடி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இது குறித்து ஆவடி போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

விபத்து ஏற்படுத்திய கார்
விபத்து ஏற்படுத்திய கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சாலை விபத்தில் காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட கணவன், மனைவி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், உறவினர்கள் மத்தியில் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்நிலையில் இந்த விபத்தின் பரபரப்பு சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது. அதில் வேகமாக வரும் கார் திடீரென இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி தம்பதியை இழுத்துச் செல்லும் காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறும்போது, ''இந்த பகுதி மக்களிடையே நல்ல அறிமுகம் ஆனவர்கள் இந்த தம்பதி. காதல் திருமணம் செய்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தனர். இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்த நிலையில் தற்போது விபத்தில் தாய், தந்தை இருவருமே உயிரிழந்தது தாங்க முடியாத துயரம். இதுபோன்ற வேறு எவருக்கும் நடக்கக் கூடாது. குழந்தைகளை நினைத்தால் தான் மனதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது" என்றனர்.

