ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

300 ஆண்டிற்கும் மேற்பட்ட காகித ஆவணங்கள் முதலில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் ஸ்கேன் செய்து மாற்றப்படுகின்றன. அதனைத் தொடந்து, ஜப்பானிய திசு முறையில் அதனை பதப்படுத்தி வைக்கும் பணிகளும் மேற்காெள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கிரிஸ்டல் இன்போசிஸ்டம் அண்டு சர்வீஸ் நிறுவன அதிகாரி விஜயகுமார்
கிரிஸ்டல் இன்போசிஸ்டம் அண்டு சர்வீஸ் நிறுவன அதிகாரி விஜயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் ஜப்பானிய திசு முறையில் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன? என்பதை குறித்த விவரங்களை ஈடிவி பாரத் சேகரித்தது.

வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு ஆவணங்கள் முக்கியம். முற்காலங்களில் வரலாற்று ஆவணங்களாக கல்வெட்டுகளும், ஓலைச்சுவடிகளும், செப்பேடுகளும் இருந்தன. அதன் பின்னர், பேப்பரில் எழுதும் முறை வந்தது. கல்வெட்டுகளில் உள்ள எழுத்துகள் அப்படியே உள்ளன. ஆனால், காகிதங்களில் எழுதப்பட்ட ஆவணங்கள் மிகவும் முக்கியமானவையாக இருந்தாலும், அதனை பாதுகாப்பது மிகவும் சிரமமாகவே உள்ளது.

இந்தியாவில் ஐரோப்பியர்களின் வருகைக்கு முன் கல்வெட்டுகளும், செப்பேடுகளுமே அரசு ஆவணங்களாக இருந்து வந்தன. கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ஆட்சிக்குப் பிறகு காகித ஆவணங்கள் உருவாகின. அவற்றை முறையாக பாதுகாப்பதற்காக சென்னை, மும்பை மற்றும் கொல்கத்தா
நகரங்களில் ஆவணக்காப்பகங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அவற்றில் 1805 முதல் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம் மிகப் பழமையானது. கடந்த 1968ஆம் ஆண்டு Madras Record Office என்பதுதான் 'தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம்' எனப் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம்
தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகத்தில் உள்ள ஆவணங்களை டிஜிட்டல் மற்றும் ஜப்பானிய திசு முறையில் பதப்படுத்துகின்றனர். அதனை எவ்வாறு செய்கின்றனர் என்பதை நேரடியாக பார்ப்பதற்காக அங்கு சென்றோம். அப்போது, இந்திய ஆவணக்காப்பகங்களை சேர்ந்த பல மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்ட கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. அதில் தங்கள் மாநிலத்தில் எவ்வாறு ஆணவங்களை பாதுகாக்கின்றனர்? என்பதை கூறிக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகத்தில் நடைபெறும் ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்களை பாதுகாப்பது குறித்து தொிந்துகொள்ள வேண்டும் என அதிகாரியிடம் கேட்டோம். அவர்கள் ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்களை மாற்றும் பணியை மேற்கொள்ளும் கிரிஸ்டல் இன்போசிஸ்டம் அண்டு சர்வீஸ் நிறுவனத்தின் விஜயகுமாரை நமக்கு அறிமுகம் செய்தார். அவர், ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்களை மாற்றம் செய்யும் இடத்திற்கு நம்மை அழைத்து சென்றார். ஆவணக்காப்பத்திற்குள் முதல் முறையாக செல்லும் போது, அங்குள்ள அறைகளில் ஆவணங்களை அடுக்கி வைத்திருப்பதை பார்க்க முடிந்தது.

அங்கு ஒரு தொழிற்சாலைப் போல பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தது. அதன் பணிகளை ஒவ்வாென்றாக கூறினார். அப்போது, பேப்பரில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளை முதலில் பிரிக்கும் முறையை கூறியதும் நமக்கு ஆச்சரியம் தொற்றிக் கொண்டது. பேப்பரை தண்ணீரில் போட்டால் எழுத்துக்கள் மறைந்துவிடுவதை நாம் பார்த்துள்ளோம். ஆனால் அங்கு டப்பாவில் வைக்கப்பட்ட தண்ணீரில் பேனாவால் எழுதப்பட்ட தாள்கள் போடப்பட்டு இருந்தன. அதில் எழுத்துகள் அப்படியே இருந்தன. ரசாயனம் இல்லாத வேதியியல் முறையில் அது தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதே இதற்கு காரணம் என்றார்.

தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம்
தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பின்னர், ஜப்பானிய திசு பேப்பரை ஒட்டுவதற்கான 'கம்' (பசை), ரசாயனம் கலக்காமல் தயார் செய்யப்பட்டது. பின்னர் அங்குள்ளவர்கள் அதனை டேபிள் மேல் போட்டு ஒட்டும் விதம் தனியாக இருந்தது. ஆவணத்தில் கிழிசல் இருந்தால் அதனை சரிசெய்து, ஓரத்தில் உள்ள கிழிசல் சரிசெய்யப்பட்டு, பின்னர் ஒட்டி காய வைக்கின்றனர்.

அனைத்துத் துறை அரசு ஆவணங்களும் முறையாக அட்டவணைகளாக தயாரிக்கப்பட்டு, உரிய முறையில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தில் 300 ஆண்டுகளுக்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள் உள்ளன. மேலும், 40 கோடி ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இந்த ஆவணங்களை ஸ்கேன் செய்து டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாத்து வைக்கும் பணியும் நடைபெறுகிறது.

பழைய ஆவணங்களை நீண்டகாலம் நிலைத்திருக்க செய்வதற்காக ஜப்பானிய திசு முறையைப் பயன்படுத்தி செப்பனிடுதல் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகத்தில் 1857 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் உள்ள 8 லட்சம் ஆவணங்கள் செப்பனிடப்பட்டு வருகிறது.

இதுகுறித்து கிரிஸ்டல் இன்போசிஸ்டம் அண்டு சர்வீஸ் நிறுவன அதிகாரி விஜயகுமார், ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், ''தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகத்தில் 300 ஆண்டிற்கும் மேற்பட்ட காகித ஆவணங்கள் இருக்கிறது. அவை முதலில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் ஸ்கேன் செய்து மாற்றப்படுகிறது. அதனைத் தொடந்து, ஜப்பானிய திசு முறையில் அதனை பதப்படுத்தி வைக்கும் பணிகளும் மேற்காெள்ளப்பட்டு வருகிறது. காகிதங்களில் உள்ள பாக்டீரியா போன்ற நூண்ணுயிரிகள் முதலில் அழிக்கப்பட வேண்டும். அதற்காக ஆவணங்களை முறையாக பக்கம்வாரியாக பிரித்து, ரசாயனம் கலக்காத நீரில் போட்டு கழுவுவோம்.

அப்போதும் பேனாவில் எழுதி இருந்தாலும் அந்த எழுத்துகள் அழியாது. அதனைத் தொடர்ந்து, ஆவணத்தை நிழலில் உலர வைப்போம். அதன் பின்னர் ஆவணங்களை ஜப்பானிய திசு என்ற 4 ஜிஎஸ்எம் முதல் 12 ஜிஎஸ்எம் வரையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பேப்பரை ஆவணத்தின் இருபுறத்திலும், ரசாயனம் கலக்காமல் உருவாக்கப்பட்ட பசையை கொண்டு ஒட்டுவோம். அதன் பின்னர் ஆவணத்தை காயவைத்து, பைண்டிங் செய்வோம். இதனால் ஆவணத்தில் பிற்காலத்தில் நுண்ணுயிரிகள் சேராமல் இருக்கும். அதனால் ஆவணம் 50 ஆண்டிற்கும் மேலாக கூட சிதிலமடையாமல் இருக்கும்''என்றார்.

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்களை பதப்படுத்துவது குறித்து பேசும் விஜயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் அவர், ''ஆவணங்களை பொறுத்தவரையில் லேமினேஷன் செய்தால் அதனை மீண்டும் பிரிக்க முடியாது. ஆனால் ஜப்பானிய திசு முறையில் பாதுகாக்கும் போது, வேண்டுமென்றால், அந்தப் பேப்பரை தண்ணீரில் போட்டால் ஜப்பானிய திசுவை வெளியே எடுக்க முடியும். பேப்பர் எந்த ஜிஎஸ்எம் அளவில் இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அதற்கு ஏற்ப ஜப்பானிய திசு 4 ஜிஎஸ்எம் முதல் 9 ஜிஎஸ்எம் வரையில் போட்டு பாதப்படுத்துவோம். மேலும் ஆவணங்களை பாதுகாத்து வைக்கும் போது, காலநிலைக்கு ஏற்ப மாறும் வகையில் ஆவணக்காப்பகம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டால் அதிக நாட்கள் இருக்கும்.

இந்த முறையை ஏற்கெனவே வெளிநாடுகளில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்தியாவிலும் ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணக்காப்பகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பகத்தில் தொடர்ந்து பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது'' என அவர் தெரிவித்தார்.

