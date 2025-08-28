ETV Bharat / state

திமுகவின் 'ஏ டீம்' தவெக! அர்ஜுன் சம்பத் விமர்சனம்! - ARJUN SAMPATH PRESS MEET

திமுக கூட்டணி குறித்தும், தவெக மாநாடு குறித்தும் கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார் அர்ஜுன் சம்பத்.

இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவனர் அர்ஜுன் சம்பத்
இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவனர் அர்ஜுன் சம்பத் (Etv Bharat Tamil Nadu)
Published : August 28, 2025 at 2:31 PM IST

திண்டுக்கல்: திமுகவின் ஏ டீம் தவெக என்றும், விஜய்க்கு தனது ரசிகர்கள் மீது கருணை இல்லை என்றும் விமர்சித்திருக்கிறார் இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவனர் அர்ஜுன் சம்பத்.

விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு இந்து மக்கள் கட்சி நிறுவனர் அர்ஜுன் சம்பத் கொடைக்கானல் சென்றுள்ளார். அங்கு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த அவர், விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டம் பற்றியும், வருகிற 2026ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கட்சிகள் மற்றும் கூட்டணிகள் பற்றியும் பேசினார். அப்போது, “தமிழகத்தில் 25 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆன்மிக பூமியான கொடைக்கானலிலும் 25 வருடங்களாக சதுர்த்தி கொண்டாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

ஆனால் உலக புகழ் பெற்ற சுற்றுலாத்தலங்களான ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற இடங்களில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தாமல், இ-பாஸ் முறையை அமல்படுத்தி இருப்பதால், பொதுமக்கள் பல இன்னல்களை சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே, சுற்றுலாத் தலங்களில் உள்ள வாகன ஓட்டுநர்கள், ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்கங்களை அரசு சந்தித்து இ-பாஸ் முறை குறித்து மேல்முறையீடு செய்து சரி படுத்த வேண்டும்.

குறிப்பாக, கொடைக்கானல் நட்சத்திர ஏரியின் நடைபாதை பணிக்காக ரூ. 33 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அந்த பணி முறையாக நடக்கவும், வரி முறைகளை சரிபடுத்தவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கொடைக்கானல் சுற்றுலாப் பகுதியை அரசு மேம்படுத்த வேண்டும். இங்கு போதைப் பொருட்களின் பயன்பாடு குறைக்கப்படவும், தேச விரோதிகளுக்கு இங்கு அடைக்கலம் கொடுப்பது தடுக்கப்படவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்காகவே இங்கு ஒரு தமிழர் துணை ஜனாதிபதியாக வெற்றி பெற வேண்டும். அதற்கு அனைத்து தமிழகக் கட்சிகளும் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்” என்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பாஜக - அதிமுக கூட்டணி பற்றி பேசினார். அப்போது, “தமிழகத்தில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றி பெறும். திமுகவை வீழ்த்தும் எண்ணம் உடைய அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒன்றாக இணையும். ஆனால் தவெக அரசியல் கட்சி அல்ல. அது திமுகவின் ஏடீம். ஏனென்றால் திமுகவை எதிர்த்து பேசினாலும், அக்கட்சியின் கொள்கையைத் தான் பின்பற்றுகிறார் விஜய். அக்கட்சியின் மாநாடு, அரசியல் மாநாடு இல்லை. அது ஒரு ரசிகர்கள் மாநாடு. ஆனால் ரசிகர்கள் தான் பாவம்.

பவுன்சர்கள் அவர்களை தூக்கி வீசுகிறார்கள். தனது ரசிகர்கள்மீது விஜய்க்கு அக்கறை இல்லை, கருணையும் இல்லை. ஒரு மாநாடு எப்படி நடக்கக் கூடாது என்பதற்கு இது ஓர் உதாரணம். பிஜேபியை எதிர்க்க திமுக தற்போது கமல்ஹாசனை ஏற்பாடு செய்திருப்பதை போல, அடுத்து விஜய்யை ஏற்பாடு செய்கிறது. தவெகவின் இரட்டை வேடத்தை அம்பலப்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கம்” என்றார்.

மேலும் திருமாவளவன் திமுகவின் கொத்தடிமை என்றும், திமுக கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என்றும் தெரிவித்தார். எனவே இந்த மாதிரியான அரசை அகற்றி விட்டு, மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக அமர்த்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

