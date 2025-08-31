ETV Bharat / state

தஞ்சாவூர் மேம்பாலத்தில் திடீரென என்ன இது? அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்! - SKULL SYMBOL ON FLYOVER

தஞ்சாவூரில் மேம்பாலம் ஒன்றில் ஏற்படும் விபத்துகளை தடுக்க, நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் சாலையில் மண்டை ஓடு சின்னம் வரையப்பட்டுள்ளது.

மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்ட மண்டை ஓடு சின்னம்
மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்ட மண்டை ஓடு சின்னம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2025 at 1:47 PM IST

1 Min Read

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை பெரிய கோயில் அருகே உள்ள மேம்பாலத்தில் பெரிய அளவில் மண்டை ஓடு சின்னம் வரையப்பட்டுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

தஞ்சை பெரிய கோயில் அருகே போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், கடந்த 1995 ஆம் ஆண்டு உலகத்தமிழ் மாநாடு நடைபெற்ற போது மேம்பாலம் ஒன்று கட்டப்பட்டது. இந்த பாலம், பெரிய கோயில் பகுதியிலிருந்து மருத்துவக் கல்லூரி, புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு செல்லும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மேம்பாலம் வழியாகதான் நாள்தோறும் ஏராளமான பள்ளி - கல்லூரி மாணவர்களும், பணிக்கு செல்வோரும் சென்று வருகின்றனர்.

இவ்வாறு ஒரே நேரத்தில் அதிகபடியான மக்கள் இந்த மேம்பாலம் வழியாக பயணம் செய்வதால், அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடம் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. இரவு நேரங்களில் பாலத்தின் மையப்பகுதியில் மின்விளக்குகள் ஒளிரும் வகையில், பிளாஸ்டிக் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.

மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்ட மண்டை ஓடு சின்னம்
மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்ட மண்டை ஓடு சின்னம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: சென்னையில் திடீர் மேக வெடிப்பு: செய்வதறியாமல் வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள்!

இருப்பினும், விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் பிரதோஷ காலகட்டத்தில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதனால், அப்குதியில் ஏற்படும் விபத்துகளை தடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.

இந்த சூழலில், விபத்து குறித்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையிலும், விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்காகவும், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் உத்தரவின் பேரில், நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் மேம்பாலத்தில் இருபுறமும் மண்டை பெரிய அளவிலான ஓடு சின்னம் வரையப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், மாவட்டத்தில் அதிக விபத்துகள் நடைபெறும் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மண்டை ஓடுகள் சின்னம் வரையப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இந்த மண்டை ஓடு சின்னம் சாலையில் பெரிய அளவில் வரையப்பட்டுள்ளதால், தங்களை பயமுறுத்தும் வகையில் இருப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். இவ்வாறு பயமுறுத்தும் வகையில் இல்லாமல், வாகன ஓட்டிகளை எச்சரிக்கும் வகையில், பாதுகாப்பான பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு மாற்று சின்னங்களை வரைய வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பயணிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை பெரிய கோயில் அருகே உள்ள மேம்பாலத்தில் பெரிய அளவில் மண்டை ஓடு சின்னம் வரையப்பட்டுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.

தஞ்சை பெரிய கோயில் அருகே போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில், கடந்த 1995 ஆம் ஆண்டு உலகத்தமிழ் மாநாடு நடைபெற்ற போது மேம்பாலம் ஒன்று கட்டப்பட்டது. இந்த பாலம், பெரிய கோயில் பகுதியிலிருந்து மருத்துவக் கல்லூரி, புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு செல்லும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மேம்பாலம் வழியாகதான் நாள்தோறும் ஏராளமான பள்ளி - கல்லூரி மாணவர்களும், பணிக்கு செல்வோரும் சென்று வருகின்றனர்.

இவ்வாறு ஒரே நேரத்தில் அதிகபடியான மக்கள் இந்த மேம்பாலம் வழியாக பயணம் செய்வதால், அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடம் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. இரவு நேரங்களில் பாலத்தின் மையப்பகுதியில் மின்விளக்குகள் ஒளிரும் வகையில், பிளாஸ்டிக் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.

மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்ட மண்டை ஓடு சின்னம்
மேம்பாலத்தில் வரையப்பட்ட மண்டை ஓடு சின்னம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: சென்னையில் திடீர் மேக வெடிப்பு: செய்வதறியாமல் வானில் வட்டமடித்த விமானங்கள்!

இருப்பினும், விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் பிரதோஷ காலகட்டத்தில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதனால், அப்குதியில் ஏற்படும் விபத்துகளை தடுப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.

இந்த சூழலில், விபத்து குறித்து வாகன ஓட்டிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையிலும், விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்காகவும், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் உத்தரவின் பேரில், நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் மேம்பாலத்தில் இருபுறமும் மண்டை பெரிய அளவிலான ஓடு சின்னம் வரையப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், மாவட்டத்தில் அதிக விபத்துகள் நடைபெறும் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மண்டை ஓடுகள் சின்னம் வரையப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இந்த மண்டை ஓடு சின்னம் சாலையில் பெரிய அளவில் வரையப்பட்டுள்ளதால், தங்களை பயமுறுத்தும் வகையில் இருப்பதாக வாகன ஓட்டிகள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். இவ்வாறு பயமுறுத்தும் வகையில் இல்லாமல், வாகன ஓட்டிகளை எச்சரிக்கும் வகையில், பாதுகாப்பான பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு மாற்று சின்னங்களை வரைய வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பயணிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SKULL SYMBOL ON THE ROADSKULL SYMBOL IN THANJAVURமேம்பாலத்தில் மண்டை ஓடு சின்னம்FLYOVER SKULL SYMBOLSKULL SYMBOL ON FLYOVER

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.