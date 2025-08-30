ETV Bharat / state

பேருந்தின் கண்ணாடி, ஜன்னல்களில் விளம்பரங்களை அகற்றக்கோரிய வழக்கு: தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

வாகனங்களின் கண்ணாடிகள், ஜன்னல்களில் கருப்பு தாள்கள் ஒட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Published : August 30, 2025 at 7:35 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் உள்ள கண்ணாடிகள் மற்றும் ஜன்னல் கண்ணாடிகளில் ஒட்டப்பட்டுள்ள விளம்பரங்களை அகற்றுவது தொடர்பாக தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரத்தை சேர்ந்த பாஸ்கர் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், ''தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளில் கண்ணாடிகளிலும், ஜன்னல் கண்ணாடிகளிலும் விளம்பரங்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன. இது, வெளியில் இருந்து பேருந்துக்குள் பார்க்க முடியாதபடி உள்ளது.

மேலும் இது பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பெண்கள், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பயணிகளின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. வாகனங்களின் கண்ணாடிகள், ஜன்னல் கண்ணாடிகளில் கருப்பு தாள்கள் ஒட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை கருத்தில் கொள்ளாமல் அரசு பேருந்துகளில் விளம்பரங்கள் ஒட்டியுள்ளது நீதிமன்ற அவமதிப்பு செயலாகும். இது மோட்டார் வாகன சட்ட விதிகளுக்கு முரணானது" என பாஸ்கர் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் மும்பை தாக்குதல், நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை சுட்டிக்காட்டி, ''அரசு பேருந்துகளில் கண்ணாடிகள், ஜன்னல் கண்ணாடிகளில் ஒட்டப்பட்டுள்ள விளம்பரங்களை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும்'' என்று தனது மனுவில் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர்மோகன் அமர்வு, இந்த விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு உள்ளிட்ட விதிகளை அமல்படுத்த எடுத்த நடவடிக்கை பற்றி அறிக்கை அளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை இரண்டு வாரங்களுக்கு தள்ளிவைத்துள்ளது.

