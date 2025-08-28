மதுரை: அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களிலும் விசாரணையில் உள்ள, தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்தக் கோரிய மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், இதே கோரிக்கையுடன் உள்ள மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்கு மாற்றப்படுகிறது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தெரு நாய்களை காப்பகங்களில் அடைப்பது தொடர்பான வழக்கு ஒன்று அண்மையில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், '' தெரு நாய்களுக்கு பொது இடங்களில் உணவளிப்பது தடை செய்யப்படுகிறது. அதனை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தெருநாய்களுக்கு உணவு அளிப்பதெற்கென தனி இடத்தை அமைக்க வேண்டும்'' என உத்தரவு பிறப்பித்தனர். மேலும், அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களிலும் உள்ள தெருநாய் தொடர்பான வழக்குகள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது என்றும் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த நிலையில், மதுரையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ரமேஷ் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனுவினை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், '' மதுரை மாநகராட்சி பகுதிகளில் தெருநாய்களின் தொல்லை அதிகமாக உள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.
சாலையில் நடந்து செல்வோர், வாகன ஓட்டிகளை விரட்டுவதால் விபத்து ஏற்படுகிறது. எனவே, தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதே போல, மாநிலம் முழுவதும் பராமரிப்பின்றி சுற்றித் திரியும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்'' என மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த பொதுநல மனு நீதிபதிகள் எஸ். எம். சுப்பிரமணியம், அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், '' சுற்றித் திரியும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து, சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து ஒரு வழக்கை விசாரித்து வருகிறது.
அந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களிலும் விசாரணையில் உள்ள, தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்தக் கோரிய மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளனர். உச்ச நீதிமன்றம் அனைத்து வழக்குகளையும் சேர்த்து விசாரிக்க உள்ளது. இதன் அடிப்படையில், மனுதாரரின் மனு மற்றும் இதே கோரிக்கையுடன் உள்ள மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்கு மாற்றப்படுகிறது'' என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.