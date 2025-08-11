ETV Bharat / state

'சிக்கந்தர் மலை' என்று அழைக்க ஆதாரம் உள்ளதா? - அரசுக்கு நீதிபதி சரமாரி கேள்வி! - THIRUPARANKUNDRAM HILL ISSUE

திருப்பரங்குன்றம் மலை தொடர்பான வழக்கு, ஒன்றிய அரசின் தொல்லியல் துறை தரப்பு வாதங்களை வைப்பதற்காக ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
மதுரை: ‘சிக்கந்தர் மலை’ என்று அழைப்பதற்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது? ஆடு, கோழியை பலியிடுவதற்கு அனுமதி உண்டா? என திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை விசாரிக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் 3வது நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஆடு, கோழிகள் பலியிடவும், அசைவ உணவு பரிமாறவும் தடை விதிக்க கோரியும், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் தொழுகை நடத்த தடை விதிக்க கோரியும் ராமலிங்கம் என்பவரும், திருப்பரங்குன்றம் மலையை சிக்கந்தர் மலை என அழைக்கவும், மலையில் ஆடு, கோழி பலியிட தடை விதிக்க கோரி பரசிவம் என்பவரும் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

அதேபோல, சிக்கந்தர் தர்கா பகுதியில் பாராமரிப்பு மற்றும் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி சிக்கந்தர் தர்காவின் முதுநிலை மேலாண்மை அறங்காவலர் ஒசிர்கானும், சிக்கந்தர் தர்காவுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு குடிநீர், கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதி ஏற்படுத்தக்கோரி அப்துல்ஜப்பார் என்பவரும், திருப்பரங்குன்றம் மலையை சமணர் குன்று என அறிவிக்கக்கோரி சுவஸ்தி ஸ்ரீலெட்சுமிசேனா பட்டாச்சர்ய மகா சுவாமியும் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.. மேலும், ஒரு இதுதொடர்பான மற்றொரு மனு ஏற்கெனவே முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

2 நீதிபதிகள் மாறுபட்ட தீர்ப்பு

இந்த 5 மனுக்களும் நீதிபதிகள் நிஷாபானு, ஸ்ரீமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இரு நீதிபதிகளும் இவ்வழக்கில் மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கினர். அதாவது, நீதிபதி ஜெ.நிஷாபானு, "திருப்பரங்குன்றத்தில் அமைதி நிலவ வேண்டும். மதநல்லிணக்கம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும். இதை சீர்குலைக்க நினைக்கும் நபர்கள், அமைப்புகள் மீது அதிகாரிகள் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என குறிப்பிட்டு ஐந்து மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.

ஆனால் நீதிபதி ஸ்ரீமதி, திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஆடு, கோழி பலியிட தடை விதிக்க வேண்டும், நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் தொழுகை நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும், திருப்பரங்குன்றம் மலையை சிக்கந்தர் மலை என அழைக்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளுடன் முறையே சோலை கண்ணன், ராமலிங்கம், பரமசிவம் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை ஏற்றுக்கொண்டார்.

அதேசமயம், திருப்பரங்குன்றம் மலையை சமணர் குன்று என அறிவிக்கவும், தர்காவுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு வசதியாக சாலை, மின்விளக்கு, குடிநீர், கழிப்பறை வசதி செய்யக் கோரிய மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்தார். மேலும், தர்காவில் புனரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ள தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற உத்தரவுடன், தர்கா நிர்வாகத்தின் மனு முடித்து வைக்கப்பட்டது.

3-வது நீதிபதி நியமனம்

திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் இரு நீதிபதிகளும் மாறுபட்ட தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பதால், 3-வது நீதிபதியின் விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து இந்த வழக்கை விசாரிக்கும் 3வது நீதிபதியாக விஜயகுமார் நியமிக்கப்பட்டார். அவர் இந்த வழக்கை இன்று விசாரித்தார்.

ஆதாரம் உள்ளதா?

அப்போது, சிக்கந்தர் மலை என்று அழைப்பதற்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது? ஆடு, கோழி பலியிடுவதற்கும், கந்தூரி நடத்துவதற்கும் அனுமதி உண்டா? நெல்லிதோப்பு பகுதியில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்துவதற்கு அனுமதி இருக்கிறதா? என அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் நீதிபதி சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து, மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஆடு, கோழி பலியிடுவதால் மலையின் புனிதம் கெட்டு தீட்டுப்படும்,” என வாதாடினார்.

‘தீட்டு’ என்ற சொல்லை அனுமதிக்க முடியாது

அப்போது ஆஜரான கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் வீரா கதிரவன், “தீட்டு என்பதே மனித குலத்திற்கு எதிரானது. தீட்டு என்பது சாதியிலோ, மதத்திலோ, மனிதர்களுக்குள்ளோ இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் தமிழ்நாட்டு அரசின் நிலைப்பாடு. மேலும், அழகர் கோயிலில் பதினெட்டாம்படி கருப்பிற்கு கிடா வெட்டிய பிறகுதான், பெருமாலையே தரிசிக்க செல்கின்றனர். அவ்வாறு இருக்கும்போது, இது எப்படி தீட்டாகும்? எனவே, தமிழ்நாடு அரசு தீட்டு என்ற சொல்லை எந்த விதத்திலும் அனுமதிக்காது,” என வாதிட்டார்.

வழக்கு ஒத்திவைப்பு

அதனைத் தொடர்ந்து, ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், சிக்கந்தர் மலை என்று அழைப்பதற்கான வருவாய்த் துறை ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்தார். பின்னர், "நெல்லிதோப்பு பகுதியில் இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்துவதற்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. அதேபோல் தர்காவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஆடு, கோழி பலியிடுவதற்கு எவ்வித தடையும் இல்லை. ஒருவரின் மத வழிபாட்டில் மற்றொருவர் தலையிட முடியாது. இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கொண்ட நாடு,” என வாதிட்டார்.

இதையடுத்து, ஒன்றிய அரசு தொல்லியல் துறை தரப்பு வாதங்களை வைப்பதற்காக, வழக்கு விசாரணையை நீதிபதி ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.

