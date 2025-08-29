ETV Bharat / state

திருச்செந்தூரில் சட்டவிரோதமாக தரிசன டிக்கெட் விற்பனை! இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு! - TIRUCHENDUR TEMPLE TICKET ISSUE

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சட்டவிரோதமாக தரிசன டிக்கெட் விற்பனை குறித்த வழக்கில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில்
திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 29, 2025 at 2:54 PM IST

மதுரை: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், சட்ட விரோதமாக தரிசன டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படுவதை தடுக்க, இந்து சமய அறநிலையத் துறையும், காவல் துறையும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையைச் சேர்ந்த சண்முகராஜன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘திருச்செந்தூர் சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் தமிழகத்தின் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். இக்கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் சிறப்பு தரிசன கட்டணமாக ரூ.100 வசூலிக்கப்படுகிறது. தரிசனத்திற்கான டிக்கெட்டுகளை கோயிலின் இணையதளம் வழியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை 26 ஆம் தேதி கோயிலுக்கு சென்ற போது, பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் செல்வதற்கான வழிகள் முறைபடுத்தப்படவில்லை. ஆன்லைன் அல்லாமல், சிறப்பு தரிசன கட்டண டிக்கெட்டுகளை பெற்றுக் கொண்டு ஏராளமான பக்தர்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத வழிகளில் கோயிலுக்குள் செல்ல முயன்றனர். இதனால், முறையாக ஆன்லைன் வழியாக தரிசன டிக்கெட்டுகளை பெற்றவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

மேலும், கோயிலால் அங்கீகரிக்கப்படாத சில நபர்கள், பூசாரிகள் பெயரில் இது போன்ற சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டு பண மோசடி செய்து வருகின்றனர். இதனால், கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு மன உளைச்சல் ஏற்படுகிறது. இது தொடர்பாக நடவடிக்கை கோரி அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

ஆகவே, கோயிலின் தரிசன நுழைவு கட்டண விலை ஆகியவற்றை முறைப்படுத்தவும், அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள், புரோக்கர்கள் தரிசன டிக்கெட் விற்பனை செய்து பணம் வசூலிப்பதை தடுக்கவும், டிக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தி பக்தர்கள் கோயிலுக்குள் நுழைவதைத் தடுக்கவும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கூறியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம், அருள் முருகன் அமர்வில் இன்று (ஆக.29) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அரசு தரப்பில் "கோயிலின் திரிஹரசுந்தரர்களே தரிசன டிக்கெட் விற்பனை செய்யும் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனை தடுக்கும் விதமாக கோயிலை சுற்றி தகவல் பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன” என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிபதிகள், கோயிலுக்கு வருவது நிம்மதியை தேடியே. அங்கும் சட்டவிரோத செயல்கள் நடைபெறுவதை ஏற்க இயலாது எனக் குறிப்பிட்டு தூத்துக்குடி எஸ்.பியை வழக்கில் சேர்த்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், கோயிலின் பாதுகாப்பிற்கு தேவைப்படும் கூடுதல் காவலர்களை பணியில் அமர்த்த உத்தரவிட்டனர்.

தொடர்ந்து சட்டவிரோத தரிசன டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படுவதை தடுக்க இந்து சமய அறநிலையத்துறையும், காவல்துறையும் இணைந்து சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும். அமைதியான முறையில் சாமி தரிசனம் செய்வதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து, வழக்கு தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

