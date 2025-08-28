மதுரை: லஞ்சம் கொடுக்க மறுத்ததால் ரேசன் அரிசி கடத்தியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், மதுரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் காவல் கண்காணிப்பாளர் பதில் அளிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை கீழப்பனங்குடியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் கண்ணா உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், ‘நான் வளர்ப்பு கோழிகளுக்கான தீவன உணவு பொருள் தயார் செய்யும் நிறுவனத்தை முறையாக பதிவு செய்து நடத்தி வருகிறேன். இதற்கான உற்பத்தி நிலையம் மதுரை - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ளது.
இந்நிலையில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கோழி பண்ணைக்கு தீவணமும், குருணை அரிசியையும் வழக்கமாக அனுப்பும், ஒரு தனியார் நிறுவனத்திற்கு கடந்த மாதம் வாடகை வாகனத்தில் தீவன உணவுப் பொருள்களை அனுப்பி இருந்தேன். அப்போது வாகனத்தை நிறுத்திய மதுரை ரேசன் பொருள் கடத்தல் குற்ற விசாரணை துறையின் ஆய்வாளர் சுகுணா, ரூ. 5 லட்சம் லஞ்சமாக கேட்டார்.
இதற்கு, எவ்வித முறைகேடும் இல்லாமல் முறையாக ஜிஎஸ்டி செலுத்தியே குருணை அரிசியை கொண்டு செல்வதாக தெரிவித்தும் அவர் ஏற்கவில்லை. இது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகார் அளித்தேன். அவர்கள் கூறியதன் படி, காவல் ஆய்வாளர் சுகுணா லஞ்சம் கேட்டதையும் சாட்சியாக பதிவு செய்து கொடுத்தேன். இதற்கு, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் காவல் ஆய்வாளர் கீதா ரூபிணி மற்றும் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் நாகராஜன் முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தனர்.
தொடர்ந்து, காவல் ஆய்வாளர் முதற்கட்டமாக கேட்ட ரூ. 1 லட்சம் பணத்தை, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் கொடுத்தேன். அவர்கள் பணத்தின் சீரியல் எண்ணை குறித்து வைத்து கொண்டு காவல் ஆய்வாளர் சுகுணாவிடம் கொடுங்கள், நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என தெரிவித்தனர். அதன்படி, ரூ. 1 லட்சத்தை சுகுணாவிடம் கொடுத்தேன்.
ஆனால், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உறுதியளித்தபடி எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால், காவல் ஆய்வாளர் சுகுணா கேட்ட ரு.5 லட்சத்தை கொடுக்காததால், எனது வாகன ஓட்டுநரை மிரட்டி ரேசன் அரிசி கடத்தியதாக வாக்குமூலம் பெற்று, என் மீது ரேசன் அரிசி கடத்தியதாக வழக்குப்பதிவு செய்தார். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, காவல் ஆய்வாளர் சுகுணாவுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு எனது புகாருக்கு இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில், காவல் ஆய்வாளர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் கொடுத்த புகாரை திரும்ப பெற வேண்டும் என சில காவலர்கள் என்னையும், எனது குடும்பத்தினரையும் மிரட்டி தொந்தரவு செய்து வருகின்றனர். எனவே, லஞ்சம் கேட்ட ரேசன் பொருள் கடத்தல் குற்ற விசாரணை துறையின் காவல் ஆய்வாளர் சுகுணா மீது நடவடிக்கை கோரி நான் அளித்த புகார் மனுவை சிபிஐ விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ இவ்வாறு அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு நீதிபதி புகழேந்தி முன்னிலையில் இன்று (ஆக.28) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதி ‘இந்த மனு குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் கண்காணிப்பாளர் தரப்பில் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்’ என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணை நாளை (ஆக.29) ஒத்தி வைத்தார்.