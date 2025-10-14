ETV Bharat / state

துப்பாக்கி லைசென்ஸ் புதுப்பிக்கும் விவகாரம்: திண்டுக்கல் ஆட்சியருக்கு நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

சமுதாயத்தில் பொதுமக்களை பாதிக்கும் சம்பவங்கள் மட்டுமே பொது பாதுகாப்பு அல்லது பொது ஒழுங்கு வகைக்குள் வரும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 7:49 AM IST

1 Min Read
மதுரை: தனிநபரின் துப்பாக்கி உரிமத்தை (லைசென்ஸ்) புதுப்பிக்க மறுத்து திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மகுடபதி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், ‘நான் பல ஆண்டுகளாக உரிய உரிமம் பெற்று துப்பாக்கி வைத்திருக்கிறேன். என்னுடைய துப்பாக்கியின் லைசென்ஸ் காலாவதியாகிவிட்டது. அதனை புதுப்பித்து தரும்படி திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விண்ணப்பித்தேன். ஆனால், அவர் லைசென்ஸை புதுப்பிக்க மறுத்து உத்தரவிட்டார். ஆட்சியரின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்து எனது துப்பாக்கி லைசென்ஸை புதுப்பித்து தர உத்தரவிட வேண்டும்' எனக் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில், 'பொது பாதுகாப்பு சம்பந்தமான வழக்கில் மனுதாரர் சிக்கியுள்ளார். அதன் பேரில் அவரது கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிராக, கூடுதல் தலைமைச் செயலர் அல்லது வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஆகியோரிடம் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும். எனவே, இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல' என கூறப்பட்டிருந்தது.

இதனையடுத்து நீதிபதி, "ஏற்கெனவே உள்ள லைசன்ஸை புதுப்பிக்காதது, லைசென்ஸ் வழங்க மறுப்பதைவிட மோசமானது. துப்பாக்கி உரிமைதாரர் மீது குற்றவியல் வழக்கு இருப்பதை ஒரு காரணமாக கூறலாம். ஆனால், மனுதாரர் மீது மோட்டார் வாகன விபத்தை ஏற்படுத்தியதாக மட்டுமே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது பொது பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடியது என கூற முடியாது.

சமுதாயத்தில் பொதுமக்களை பாதிக்கும் சம்பவங்கள் மட்டுமே பொது பாதுகாப்பு அல்லது பொது ஒழுங்கு வகைக்குள் வரும். ஆனால், கவனக்குறைவின் காரணமாக ஏற்பட்ட விபத்தில் சிக்கி, ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டால் அது பொது பாதுகாப்பின் கீழ் வராது. அந்த வகையில், மனுதாரர் தனக்கு வழங்கப்பட்ட துப்பாக்கி உரிமத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்படவில்லை.

எனவே, மனுதாரருக்கு துப்பாக்கி லைசென்ஸ் புதுப்பிக்க மறுத்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. அவருக்கு உரிய லைசென்ஸை புதுப்பித்து தர திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் அவர் உரிய நிபந்தனைகளை விதித்து கொள்ளலாம்" என உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

DINDIGUL DISTRICT COLLECTOR
துப்பாக்கி லைசென்ஸ் வழக்கு
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்
HIGH COURT MADURAI BENCH
GUN LICENSE CASE

