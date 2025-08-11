ETV Bharat / state

''தெரு நாய்கள் தொல்லை'' - தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு! - TAMIL NADU STRAY DOGS ISSUE

தமிழகம் முழுவதும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்தும், சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை தடுப்பது குறித்தும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உள்பட அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கு தலைமைச்செயலாளர் சுற்றறிக்கை கடிதங்கள் அனுப்ப வேண்டும்.

தெரு நாய்கள்
தெரு நாய்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 9:42 PM IST

1 Min Read

மதுரை: மதுரை கே.கே.நகரை சேர்ந்த சரவணன் என்பவர் உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: தமிழகத்தில் தெரு நாய்களை முறைப்படி கட்டுப்படுத்தாததால் தெரு நாய்களால் நாள்தோறும் பல சிறுவர்கள், முதியவர்கள் படுகாயத்துடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். எனவே தமிழகத்தில் உள்ள மாநில, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் பிற பொதுச்சாலைகளில் சுற்றி திரியும் தெரு நாய்கள், கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு சரவணன் தனது மனுவில் கூறியிருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், ''தெருநாய்கள் கடிப்பதால் முதியோர், பெண்கள், சிறுவர்கள் உயிரிழப்பை தடுக்கும் வகையில் உரிய விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சாலைகளில் சுற்றி திரியும் தெருநாய்களால் அப்பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள், முதியோர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தமிழகம் முழுவதும் பல உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

எனவே தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் தமிழகம் முழுவதும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த உரிய நடவடிக்கையை தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு முழுவதும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்தும், சாலைகளில் சுற்றித் திரியும் கால்நடைகளை தடுப்பது குறித்தும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உள்பட அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கு தலைமைச்செயலாளர் சுற்றறிக்கை கடிதங்கள் அனுப்ப வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டு நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: ஆற்றில் மூழ்கி 4 இளைஞர்கள் உயிரிழப்பு; ஒன்றாக குளித்தபோது நேர்ந்த சோகம்!

தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களில் அதிகரித்து வரும் தெரு நாய்கள் தொல்லை குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து வழக்கை விசாரித்தது. முடிவில் அனைத்து தெரு நாய்களையும் உடனடியாக பிடித்து நகரத்திற்கு வெளியே தொலைவான இடத்தில் கொண்டு சென்று விட வேண்டும் என்றும், டெல்லி என்சிஆர் அதிகாரிகள் தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்து, தடுப்பூசி போட்டு, நாய்களுக்கான காப்பகங்களில் விட்டு பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் இன்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

