ETV Bharat / state

''யானைகள் ஊடுருவலை தடுக்க வனப்பகுதியில் கம்பி வேலி அமைக்கும் பணி'' - உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நேரில் ஆய்வு!

காட்டுக்குள் சென்று கொண்டிருந்த யானைகள் தற்போது ஊருக்குள் புகுந்து வருவதால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியே வர அச்சப்படுகின்றனர். எனவே வனப்பகுதியை தவிர்த்து ஊருக்குள் சுற்றி வரும் யானைகளை பிடிக்க வலியுறுத்தி உள்ளோம்.

கம்பி வேலி அமைக்கும் இடங்களில் ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள்
கம்பி வேலி அமைக்கும் இடங்களில் ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 10:55 PM IST

2 Min Read

கோயம்புத்தூர்: யானைகள் ஊடுருவலை தடுக்க வனப்பகுதியில் நடைபெற்று வரும் கம்பி வேலி அமைக்கும் பணிகளை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களுக்குள் உணவு மற்றும் தண்ணீர் தேடி காட்டு யானைகள் நுழைவது அடிக்கடி நடந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பயிர் சேதங்கள் ஏற்படுவதும், சில சமயங்களில் காட்டு யானைகள் தாக்கி மனிதர்கள் உயிரிழப்பதும் நடந்து வருகிறது. இதனை தடுக்கும் வகையில் சுமார் 7 கோடி ரூபாய் செலவில் 10 கி.மீ தொலைவிற்கு யானை புகாத நவீன பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

கம்பி வேலி அமைக்கும் இடங்களில் ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள்
கம்பி வேலி அமைக்கும் இடங்களில் ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோவை வனச்சரகத்தில் அட்டுக்கல் முதல் பொம்மனாம்பாளையம் வரையிலான 5 கி.மீ தூரத்திற்கும், போளுவாம்பட்டி வனச்சரகத்தில் அட்டுக்கல் முதல் தேவராயபுரம் வரையிலான 5 கி.மீ தூரத்திற்கும் இந்த வேலி அமைக்கும் பணிகளை கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் வனத்துறையினர் துவங்கினர். யானைகள் வழித்தடங்கள் அமைக்கும் வரை எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கக் கூடாது என கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் வேலி அமைக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. இதனால் நவீன வேலி அமைக்கும் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன.

இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், டி.பரதசக்கரவர்த்தி ஆகியோர் எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கும் இடங்களில் ஆய்வு செய்வதாக தெரிவித்து இருந்தனர். அதன்படி மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் தொண்டாமுத்தூர் பகுதிகளில் நீதிபதிகள் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். இதன் ஒரு பகுதியாக எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கப்படும் ஆதிநாராயண கோயில் பகுதியில் நீதிபதிகள் குழுவினர் நேற்று மாலை ஆய்வு செய்தனர்.

மலையடிவாரத்தில் எஃகு கம்பி வேலி எப்படி அமைக்கப்படும்? யானைகள் ஊடுருவல் எவ்வாறு தடுக்கப்படும்? ஆகியவை குறித்து வனத்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர். அப்போது அப்பகுதியில் திரண்ட விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் காட்டு யானைகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகளால் தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், கர்நாடகா மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது போல ரயில் தண்டவாள கம்பிகளை பயன்படுத்தி வேலி அமைக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகளிடம் மனு அளித்தனர்.

கம்பி வேலி அமைக்கும் இடங்களில் ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள்
கம்பி வேலி அமைக்கும் இடங்களில் ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் செய்து விளை நிலங்களுக்குள் நுழையும் யானைகளை விவசாயிகளே விரட்ட அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர். பின்னர், தேவராயபுரம் செம்மண் கொள்ளை நடந்த இடத்திலும் நீதிபதிகள் குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது வனப்பகுதியை ஒட்டி எவ்வளவு தூரம் மண் எடுக்கப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்து ட்ரோன் மூலம் நீதிபதிகள் பார்வையிட்டனர். மேலும் எஃகு கம்பி வேலி அமைக்கும் பகுதிகளையும் கேமரா மூலம் வனத்துறை அதிகாரிகள் நீதிபதிகளிடம் விளக்கினர்.

இதையும் படிங்க: ''திமுக ஆட்சியில் சிறுமிக்கும்.. பாட்டிக்கும் கூட பாதுகாப்பில்லை'' - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு!

நீதிபதிகளிடம் மனு அளித்தது குறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகையில், ''கோவை மாவட்டத்தில் தடாகம், தொண்டாமுத்தூர் மற்றும் நரசிபுரம் பகுதிகளில் ஊருக்குள் புகும் காட்டு யானைகளால் விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், யானை-மனித மோதலால் பொதுமக்களும் உயிரிழந்து வருகின்றனர்.

காட்டுக்குள் சென்று கொண்டிருந்த யானைகள் தற்போது ஊருக்குள் புகுந்து வருவதால் இரவு நேரங்களில் பொதுமக்கள் வெளியே வரவும் அச்சப்படுகின்றனர். எனவே வனப்பகுதியை தவிர்த்து ஊருக்குள் சுற்றி வரும் யானைகளை பிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளோம். மேலும் வனவிலங்குகள் தொல்லையிலிருந்து எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்'' என விவசாயிகள் கூறினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT INTRUSION IN COIMBATOREWIRE FENCE TO PREVENT ELEPHANTயானை ஊடுருவலை தடுக்க கம்பி வேலிகோயம்புத்தூர் வனப்பகுதிHIGH COURT JUDGES INSPECT FOREST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.