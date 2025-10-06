அமைச்சர் துரைமுருகன் சொத்து குவிப்பு வழக்கு! தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவு!
சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை வேலூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றிய அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று துரைமுருகன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Published : October 6, 2025 at 6:01 PM IST
சென்னை: தனக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றிய அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரி அமைச்சர் துரைமுருகன் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன். திமுக பொதுச் செயலாளராகவும் உள்ளார். இவர் கடந்த 2006 - 2011 திமுக ஆட்சி காலத்தில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அப்போது 2007-2009 காலகட்டத்தில் ரூ.1.40 கோடி அளவுக்கு வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின் போது துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி ஆகிய இருவர் மீதும் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் தங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற இவர்களது கோரிக்கையை ஏற்று, வேலூர் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் இருவரையும் விடுவித்து கடந்த 2017 ல் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வேலூர் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டி.எஸ்.பி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வேல்முருகன், வேலூர் நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்து வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு சென்னையில் உள்ள எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றி 2019ம் ஆண்டு தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்து இருந்தது.
இந்நிலையில் தனக்கு எதிரான வழக்கை வேலூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றிய அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த மனுவில், கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுவித்து வேலூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு வழக்கு சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தனித்தனி குழிகள் போல செயல்படுகின்றன - ஆர்.என்.ரவி விமர்சனம்!
இதையடுத்து அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சிறப்பு அமர்வு, வழக்கில் இருந்து விடுவித்த வேலூர் நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்ததால் தற்போது இந்த வழக்கை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன், அமைச்சர் துரைமுருகன் மனுவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்டோபர் 23 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.