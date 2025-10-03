ஆதவ் அர்ஜுனா சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவரா? உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

ETV Bharat / state

கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பான பொறுப்பற்ற பதிவுகள் மீது காவல் துறை கவனத்துடன் வழக்குப்பதிவு செய்து அனைத்து சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை நீதிபதி முடித்து வைத்தார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 6:54 PM IST

சென்னை: வன்முறையை தூண்டும் வகையில் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறையினர் இருவரை கைது செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக அந்த கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், ''இலங்கை, நேபாளத்தை போல புரட்சி வெடிக்கும்'' என கருத்து பதிவிட்டிருந்தார்.

தேச பாதுகாப்புக்கும், நல்லிணக்கத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையிலும், வன்முறையை தூண்டும் வகையிலும் கருத்து பதிவு செய்த ஆதவ் அர்ஜுனா மீது நடவடிக்கை எடுக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை அண்ணாநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த எஸ்.எம்.கதிரவன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.செந்தில் குமார் முன் இன்று பிற்பகல் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஆதவ் அர்ஜுனா மீது ஏற்கனவே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு இருப்பதால் இந்த மனு செல்லத்தக்கதல்ல என்று காவல் துறையின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், ஆதவ் ஆர்ஜுனா எக்ஸ் தளப் பக்க பதிவுகளும் நீதிபதியிடம் காட்டப்பட்டன.

இதையடுத்து ''ஒரு சின்ன வார்த்தையும் பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தி விடும். இவர்கள் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்களா? நடவடிக்கை எடுக்க நீதிமன்ற உத்தரவுக்காக காத்திருக்கிறீர்களா? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி செந்தில்குமார், ''புரட்சி ஏற்படுத்துவது போல கருத்துக்களை பதிவிட்டுள்ளார். இதன் பின்புலத்தை விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: ''41 பேர் மரணத்தில் கூட மௌனத்தை கடைபிடிக்கும் மோசமான சூழல்'' - நடிகர் பார்த்திபன் வேதனை!

மேலும் இந்த விஷயத்தில் பொறுப்பற்ற பதிவுகள் மீது காவல் துறை கவனத்துடன் வழக்குப்பதிவு செய்து அனைத்து சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை நீதிபதி செந்தில் குமார் முடித்து வைத்தார்.

தவெக தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜூனா தற்போது டெல்லியில் முகாமிட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை அடுத்து அவர் மீது விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

