தீபாவளி விடுமுறை; ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணமா? இதோ புகார் எண்!

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்காமல், போக்குவரத்து துறையின் மூலம் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையினை தவிர்க்கும் படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 10:42 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை தினத்தை முன்னிட்டு அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் பேருந்துகளை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அனைத்து சரக இணை மற்றும் துணை போக்குவரத்து ஆணையர்களுக்கு போக்குவரத்து ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், '' 14.10. 2025 முதல் 21.10.2025 வரையில் தீபாவளி பண்டிகை தினத்தை முன்னிட்டு விழாக்காலத்தில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகளை ஆய்வு செய்து தணிக்கை அறிக்கை மூலம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.

கீழ்காணும் வரன்முறைகளை பின்பற்றும் படி அனைத்து சரக இணைப் போக்குவரத்து ஆணையர்கள், துணைப் போக்குவரத்து ஆணையர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

  • அரசு பேருந்துகள் மற்றும் அரசு விரைவு பேருந்துகள் செல்ல சுங்கச்சாவடியில் தனி வழி அமைக்க சுங்க சாவடி அலுவலர்கள் மூலம் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு சீரான வாகன போக்குவரத்தினை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
  • மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்களை சுங்க சாவடிகளில் பணியமர்த்தி அரசு பேருந்துகள் விரைவாக சுங்கசாவடியை கடந்து செல்ல நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
  • அவ்வாறு சுங்கச்சாவடிகளில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள், பணியின் போது தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநில ஆம்னி பேருந்துகளையும் ஆய்வு செய்து உரிய வரி மற்றும் ஆவணங்கள் நடப்பில் உள்ளதா? என்பதை கண்டறிந்து, குறைபாடுடைய வாகனங்களின் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்க வேண்டும்.

பயணிகள் கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் பிற புகார்களுக்கு கீழ்காணும் எண்கள் மூலம் தொலைப்பேசி வாயிலாகவோ, வாட்ஸ் ஆப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அல்லது குரல் பதிவாகவோ புகார் தெரிவிக்கலாம்.

வரிசை எண் இடம்புகார் எண்
1போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம், சென்னை1800 425 5161
2இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை97893 69634
3இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (தெற்கு)93613 41926
4இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், மதுரை90953 66394
5இணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், கோயம்புத்தூர்93848 08302
6துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விழுப்புரம்96773 98825
7துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், வேலூர்98400 23011
8துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், சேலம்78456 36423
9துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், ஈரோடு99949 47830
10துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருச்சிராப்பள்ளி90660 32343
11துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், விருதுநகர்90257 23800
12துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருநெல்வேலி96981 18011
13துணைப்போக்குவரத்து ஆணையரகம், தஞ்சாவூர்95850 20865

மேலும், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்காமல், போக்குவரத்து துறையின் மூலம் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையினை தவிர்க்கும் படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.'' என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

