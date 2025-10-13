முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!
முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு வந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் குறித்து யாரும் பயப்பட தேவையில்லை எனவும், இது வெறும் புரளி என்றும் கேரளா காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேனி: முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு இ-மெயில் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் தமிழக - கேரளா எல்லையில் அமைந்துள்ள முல்லைப்பெரியாறு அணை தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும் திகழ்கிறது.
கடந்த 1895ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயப் பொறியாளர் கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக் என்பவரால் கட்டப்பட்டது. கேரள மாநிலம் இடுக்கியில் அமைந்திருந்தாலும், தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இந்த அணை உள்ளது. இதனிடையே, முல்லைப் பெரியாறு அணை பழமையானது என்பதால் இங்கு தேக்கி வைக்கும் தண்ணீரால் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு பேராபத்து ஏற்படும் என கேரள அரசு அடிக்கடி கூறி வந்தது. மேலும், அணையின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்த தடைவிதிக்கும் சட்டத்தையும் கேரள அரசு கடந்த 2006-ல் பிறப்பித்தது.
ஆனால், அதனை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், முல்லை பெரியாறு அணை வலிமையாக இருப்பதாகவும், எனவே அதன் கொள்ளளவை 136 அடியில் இருந்து 142 அடியாக உயர்த்தலாம் என தீர்ப்பளித்தது. இருந்தபோதிலும், முல்லை பெரியாறு அணையின் வலிமையை கேரள அரசும், அம்மாநில சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் கேள்விக்குள்ளாக்குவது வழக்கமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது.
அந்த வகையில், கேரளாவை சேர்ந்த ஒருவர், முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு பதிலாக புதிய அணை கட்டக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இதனை இன்று விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் மற்றும் புதிய அணை கட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து மதிப்பிட ஒரு நிபுணர் குழுவை அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. மேலும், இதுதொடர்பாக பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசு, தமிழ்நாடு அரசு, கேரள அரசு ஆகியவற்றுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், இன்று (அக்.13) இ-மெயில் மூலமாக முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக, கேரள மாநிலம் திருச்சூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு மிரட்டல் கடிதம் வந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த திருச்சூர் மாவட்ட நிர்வாகம், இடுக்கி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தகவல் தெரிவித்தது.
அந்த தகவலைத் தொடர்ந்து, மோப்பநாய் மற்றும் வெடிகுண்டு செயலிழப்பு நிபுணர்களுடன் சென்ற இடுக்கி மாவட்ட காவல்துறையினர், அணையில் சோதனை நடத்தினர். ஆனால், வெடிகுண்டு குறித்து எந்தவித தடயங்களும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இதனை தமிழக பொதுப்பணி துறையினரும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து கேரளா காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபர் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம். தேக்கடி பெரியார் புலிகள் காப்பகம் அடர்ந்த வனத்துக்கு நடுவே இருக்கும் முல்லைப் பெரியாறு அணைக்குள் ஆட்கள் யாரும் அவ்வளவு எளிதில் வர முடியாது. இதனால், வெடிகுண்டு மிரட்டல் குறித்து யாரும் பயப்படத் தேவையில்லை. இது வெறும் புரளி அல்லது மிரட்டலாக மட்டுமே இருக்கும்” என தெரிவித்துள்ளனர்.