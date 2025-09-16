ETV Bharat / state

வேலூரில் வெளுத்து கட்டிய கனமழை... வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி!

மழைநீரில் புத்தகம் நனைந்ததால் பள்ளிக்கூடம் போக முடியவில்லை என பள்ளி மாணவர்கள் வருத்தத்துடன் தெரிவித்தனர்.

வீட்டினுள் தேங்கிய மழைநீரை பாத்திரத்தில் வெளியேற்றும் பெண்மணி
வீட்டினுள் தேங்கிய மழைநீரை பாத்திரத்தில் வெளியேற்றும் பெண்மணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 7:40 PM IST

வேலூர்: விடிய விடிய பெய்த மழையால் கன்சால்பேட்டை, காந்திநகர் உள்ளிட்ட தாழ்வான குடியிருப்பு பகுதிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன.

வேலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நேற்று (செப்.15) நள்ளிரவு முதல் விடியற்காலை வரை இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது. இந்த மழையால் கன்சால்பேட்டை, காந்தி நகர் உள்ளிட்ட தாழ்வான குடியிருப்பு பகுதிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டன.

மழையின் தாக்கமாக சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்தது. வீட்டிற்குள் நுழைந்த தண்ணீரை குடியிருப்பாளர்கள் சிறிய பாத்திரங்கள் மற்றும் வாளிகளால் வெளியேற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளில் மக்கள் நடக்க முடியாத அளவிற்கு நிலைமை மோசமாகியுள்ளது. தூங்க முடியாமலும், சமைக்க முடியாமலும் பலர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கன்சால்பேட்டை மற்றும் காந்தி நகர் பகுதி மக்கள், மாநகராட்சி மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் இதுவரை எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

இது குறித்து வேலூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட கன்சால்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன் கூறுகையில், "நள்ளிரவு 1 மணி அளவில் தண்ணீர் வீட்டுக்குள் புகுந்தது. நாங்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தோம். திடீரென்று கால் வரை தண்ணீர் வந்துவிட்டது. குழந்தைகளாலும் தூங்க முடியவில்லை''' என்றார்.

இதையும் படிங்க: அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

இதையும் படிங்க: "அதிமுக ஆட்சியை பாஜக காப்பாற்றியதாக எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னது உண்மை தான்" - தமிழிசை சௌந்தரராஜன்!

காந்திநகரைச் சேர்ந்த அன்பழகி என்பவர் கூறுகையில், ''மழை ஆரம்பித்த 2 மணி நேரத்தில் சமையலறைக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. சமையல் அறையில் இருந்த அடுப்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளன. குழந்தைகளுக்கு உணவு கூட சமைக்க முடியாமல் போனது. இதனால் குழந்தைகள் பசியால் அவதிப்பட்டனர் '' என்று வேதனைப்பட்டார்.

ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் முருகேசன் கூறுகையில், ''இது புதிதல்ல. மழை வந்தாலே தாழ்வான பகுதிகளில் இப்படி தான் தண்ணீர் தேங்கும். கனமழை பெய்யும் போதெல்லாம் நாங்கள் இந்த நிலமைக்குத் தான் தள்ளப்படுகிறோம். இது குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எந்தவித முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையையும் எடுக்கவில்லை'' என ஆதங்கப்பட்டார்.

மாணவர் ரமேஷ் என்பவர் கூறுகையில், "மழைநீரில் புத்தகம் நனைந்ததால் பள்ளிக்கூடம் போக முடியவில்லை. தேங்கிய மழை நீரை விரைவில் இங்கிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அடுத்து வர போகும் மழையால் இந்த பகுதி இது போல பாதிக்கப்படாமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்'' என்றார்.

