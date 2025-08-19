தருமபுரி: கர்நாடகாவில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்து உள்ளது. இதனால் ஆற்றில் குளிக்கவும், பரிசல் இயக்கவும் தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக கர்நாடக அணைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. அதன் காரணமாக தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து நேற்று காலை முதல் அதிகரிக்க தொடங்கியது. நேற்று காலை நீர்வரத்து 8,500 கன அடியாக இருந்த நிலையில், பிற்பகல் அது 50ஆயிரம் கன அடியாக உயர்ந்தது.
தொடர்ந்து நீர் அதிகரித்த நிலையில் இரவு 78 ஆயிரம் கனஅடி நீர் ஓகேனக்கல் காவிரி ஆற்றுக்கு வந்தது. இதனிடையே இன்று காலை முதல் கர்நாடக மாநிலத்தில் காவிரி கரையோர பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையின் காரணமாக 1.5 லட்சம் கன அடி நீர் தமிழகத்துக்கு திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.
அதிகப்படியான நீர்வரத்து காரணமாக ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் குளிக்கவும், பரிசல் இயக்கவும் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ் இரண்டாவது நாளாக தடை விதித்துள்ளார். ஒகேனக்கலில் நீர்வரத்து அதிகரித்த்தன் காரணமாக மெயின் அருவி, சினிஅருவி, ஐவர் பவனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது.
கர்நாடகாவில் உள்ள கிருஷ்ணராஜா சாகர் அணையின் மொத்த கொள்ளளவு 124 அடியாகும். தற்போது நீர்மட்டம் 123 கன அடியை தொட்டுள்ள நிலையில், 91,330 கன அடி நீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்படுகிறது.
மேலும், மைசூரில் கபினி அணை மொத்த கொள்ளளவு 84 அடியும், நீர் இருப்பு 83 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு நீர்வரத்து 26,000 கன அடியாக உள்ளது. அணையிலிருந்து 25 ஆயிரம் கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இரண்டு அணைகளில் இருந்து உபரிநீராக காவிரி ஆற்றில் ஒரு லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 330 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.