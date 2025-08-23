சென்னை: 29 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் சென்னையில் அதி கனமழை பெய்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் தொடர்ந்து 3-வது நாளாக இன்று விடியற்காலை இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. குறிப்பாக, சென்னை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம், மீனம்பாக்கம், பல்லாவரம், ஆலந்தூர், கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, துரைப்பாக்கம், ஓஎம்ஆர் சாலை உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது.
இதன் காரணமாக, புறநகர் பகுதிகளின் முக்கிய சாலைகளான ஜிஎஸ்டி சாலை, தாம்பரம் - வேளச்சேரி பிரதான சாலை, ஓஎம்ஆர் சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. ஒரு சில இடங்களில் முழங்கால் அளவிற்கு சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியது. இதனால் காலை நேரத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் வேலைக்கு செல்வோர், இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் என பலரும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
குறிப்பாக, கிழக்கு கடற்கரை சாலை, ஓஎம்ஆர் சாலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளில் குளம் போல் மழைநீர் தேங்கியது. குறிப்பாக கடந்த 1996 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர், தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் தொடர்ந்து 3-வது நாளாக சென்னையில் இன்று கனமழை பெய்துள்ளது.
அதில் அதிகபட்சமாக சென்னை ஒக்கியம் துரைப்பாக்கத்தில் 21 சென்டி மீட்டர் என்ற அளவில் அதி கன மழை பெய்துள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக மடிப்பாக்கம், பள்ளிக்கரணை, மேடவாக்கத்தில் தலா 18 சென்டி மீட்டரும், பாரிமுனை, அடையாரில் தலா 17 சென்டி மீட்டரும், கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் 16 சென்டி மீட்டரும், கண்ணகி நகர், ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் தலா 15 சென்டி மீட்டரும், நெற்குன்றத்தில் 13 சென்டி மீட்டரும், கொரட்டூரில் 12 சென்டி மீட்டர் என்று அளவில் மிக கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது.