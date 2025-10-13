ETV Bharat / state

வேலூர் கனமழை எதிரொலி... கால்வாய் கரை உடைந்து ஊருக்குள் புகுந்த தண்ணீர்!

கனமழையில் பள்ளத்தூர் ஏரியில் இருந்து விவசாய நிலங்களுக்கு தண்ணீரை எடுத்துச் சென்ற கால்வாயின் கரை திடீரென உடைந்ததில் தண்ணீர் ஊருக்குள் புகுந்து மக்களை அவதிக்குள்ளாக்கி உள்ளது.

கால்வாய் கரை உடைந்து ஊருக்குள் வந்த தண்ணீர்
கால்வாய் கரை உடைந்து ஊருக்குள் புகுந்த தண்ணீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 13, 2025 at 3:41 PM IST

வேலூர்: வேலூரில் நேற்று பெய்த கனமழையில் பள்ளத்தூர் ஏரி நிரம்பி கானாற்று கால்வாய் வழியாக நீர் வெளியேறும்போது திடீரென கால்வாயின் கரை உடைந்தது.

கடந்த ஒரு வாரமாகவே வேலூர் மாவட்டத்தில் மாலை நேரங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று மதியம் தொடங்கிய கனமழை இன்று காலை வரை விடாமல் பெய்தது. அதனால், அங்குள்ள நீர்நிலைகள் அனைத்தும் நிரம்பி வழியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

வேலூரின் லத்தேரி அருகே பள்ளத்தூர் ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரியில் இருந்து வெளியேறும் நீர் கானாற்று கால்வாய் வழியாக பள்ளத்தூர், சின்னமலூர், சின்னவெளம், தக்கோலம், கோரைப்பட்டர், பண்டியப்பட்டு, புலியங்குளம் மற்றும் மல்லப்பள்ளி ஆகிய ஊர்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு நீரை கொண்டு செல்கிறது.

இந்நிலையில் நேற்று பெய்த கனமழையால் பள்ளத்தூர் ஏரி நிரம்பி கானாற்று கால்வாய் வழியாக நீர் வெளியேறும் போது திடீரென கால்வாயின் பக்கவாட்டு கரை இடிந்தது. அதனால், வெள்ளநீர் மளமளவென கிராமங்களுக்கு வந்துள்ளது. அதனைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள் செய்வதறியாமல் வெள்ளநீருக்கு மத்தியில் தவித்தனர்.

இதுகுறித்து பேசிய கோரைப்பட்டரையை சேர்ந்த விவசாயி சந்திரசேகர், “நேற்று பெய்த கனமழையால் பள்ளத்தூர் ஏரியில் இருந்து அதிக வேகத்துடன் நீர் கானாற்று கால்வாய் வந்தது. அதனால், வெள்ள பெருக்கின் அதிர்வலை தாங்க முடியாமல் பக்கவாட்டு கரை இடிந்து ஊருக்குள் தண்ணீர் வந்து விட்டது. இரவு முதல் தண்ணீரில் தத்தளித்து வருகிறோம்.

உடமைகள் அனைத்தும் நனைந்துவிட்டன. வீட்டுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து வீட்டையே நாசமாக்கிவிட்டது. விவசாய நிலங்கள்களுக்குள் நீர் புகுந்து பயர்கள் சேதமடைந்துவிட்டன. எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவின்றி தவிக்கிறோம். நீர் எப்போது வெளியேறும் என தெரியவில்லை. இன்றும் மழை பெய்தால் நிலைமை மோசமாகிவிடும். இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினால்தான் நிம்மதி வரும். கானாற்று கால்வாய் நீண்டகாலமாக தூர்வாரப்படாமல் இருந்தது. அதனால், நீர் சரியான பாதையில் செல்வதற்கு தடை ஏற்பட்டு பக்கவாட்டு கரை உடைந்திருக்கலாம். உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவ வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு; தவெகவின் கோரிக்கையும் ஏற்பு!

இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் கூறுகையில், “சீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதை தவிர்க்க, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து கால்வாய் உடைப்பட்ட பகுதிகளை ஆய்வு செய்ய உள்ளனர். இதையடுத்து தேவையான நிவாரண உதவிகள் வழங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்கு மீட்பு குழுக்கள் அனுப்பப்பட உள்ளன. மேலும், அவசர உதவிக்காக மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு மையத்தை (Control Room) தொடர்பு கொள்ளலாம். (தொடர்பு எண்: 1077)” என்றனர்.

