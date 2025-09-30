ETV Bharat / state

விஜய் வசிக்கும் தெருவில் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு! பொதுமக்கள் போலீசாரிடம் வாக்குவாதம்

விஜய் வசிக்கும் தெரு முழுவதையும் காவல்துறையினர் தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் காவல் துறையினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

விஜய் வீடு அமைந்திருக்கும் தெருவில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போலீசார்
விஜய் வீடு அமைந்திருக்கும் தெருவில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போலீசார்
Published : September 30, 2025 at 10:26 AM IST

சென்னை: நீலாங்கரையில் தவெக தலைவர் விஜய் வீடு அமைந்துள்ள தெருவில் வெளியாட்கள் நுழைய போலீசார் அனுமதி மறுத்துள்ளனர்.

கரூரில் கடந்த 27ஆம் தேதி நடைபெற்ற விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இதுவரை 41 உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் இந்திய அளவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு ஒருநபர் விசாரணை ஆணையத்தை அமைத்துள்ளது. ஆணைய தலைவர் அருணா ஜெகதீசன் கரூரில் தவெக கூட்டம் நடைபெற்ற இடம், உயிரிழந்தவர்களின் இல்லங்களுக்கு நேரில் சென்று சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

காவல் துறை சார்பிலும் கூடுதல் எஸ்.பி தலைமையில் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தவெக நிர்வாகிகள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்டவர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனிடையே சம்பவம் நடைபெற்ற அன்று நள்ளிரவு நீலாங்கரை வீட்டிற்கு சென்ற விஜய், 34 மணி நேரத்திற்கு பிறகு நேற்று காலை பட்டினப்பாக்கம் வீட்டிற்கு சென்றார். அங்கு 10 மணி நேரத்திற்கு மேலாக வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்ட அவர், நள்ளிரவு மீண்டும் நீலாங்கரை வீட்டிற்கு திரும்பினார்.

இந்நிலையில், உயிரிழப்பு சம்பவத்திற்கு காரணமான விஜய்யை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் எனக் கூறி மாணவர் அமைப்பினர் சிலர் நேற்று விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டை முற்றுகையிட்டனர். இதைத்தொடர்ந்து அவரது வீட்டிற்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது.

இதனிடையே, பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில், விஜய் வீடு இருக்கும் தெருவில் வெளியாட்கள் நுழைய போலீசார் தடை விதித்துள்ளனர். அந்த தெருவில் வசிப்பவர்கள் மட்டுமே உள்ளே சென்று வர அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். அவர்களும் காவல்துறையினரின் தீவிர சோதனைகளுக்கு பிறகே தெருவில் செல்ல அனுதிக்கப்படுகிறார்கள்.

குறிப்பாக பத்திரிக்கையாளர்கள் விஜய் வீட்டருகே செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய் வசிக்கும் தெரு முழுவதையும் காவல் துறையினர் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் காவல் துறையினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் பனையூரில் தவெக அலுவலகம், பட்டினப்பாக்கம் வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக அவதூறு பரப்பியதாக தவெக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட மூவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், யூடியூபர் ஒருவரையும் காவல் துறையினர் இன்று அதிகாலை கைது செய்துள்ளனர்.

