திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஆடு, கோழி பலியிட தடை - உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு!

Published : October 10, 2025 at 5:56 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஆடு, கோழி பலியிட தடை விதித்து நீதிபதி ஸ்ரீமதி பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதிப்படுத்தி மூன்றாவது நீதிபதி விஜயகுமார் தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
மதுரையை அடுத்த திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான சுப்பிரமணியம் சுவாமி கோயிலும், மலையில் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலும், மலை உச்சியில் இஸ்லாமியர்களின் சுல்தான் சிக்கந்தர் தர்ஹாவும் உள்ளன.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள சுல்தான் சிக்கந்தர் தர்ஹா, அதன் முன்புறமுள்ள கொடிமரம், நெல்லித்தோப்பு அங்கிருந்து தர்ஹாவுக்கு செல்லும் படிக்கட்டு, புதுமண்டபம் தவிர மலையிலுள்ள பிற பகுதிகள் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமானவை என ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் போது நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், சிக்கந்தர் தர்ஹாவில் சந்தனக் கூடு விழாவையொட்டி ஆடு, கோழிகளை பலியிட்டு கந்தூரி விழா நடைபெறும் என்று தர்ஹா நிர்வாகம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் அறிவித்தது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது போன்ற கந்தூரி விழா நடைபெறுவது வழக்கம் தான். ஆனால், இந்த ஆண்டு இந்து அமைப்புகள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. அதையும் மீறி பலியிடுவதற்காக ஆடுகளை எடுத்துச் செல்ல முயன்றதாக இஸ்லாமிய அமைப்பினரை காவல் துறை தடுத்து நிறுத்தியது.
இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஆடு, மாடு, கோழி பலியிட தடை கோரி பல்வேறு மனுக்கள் உயர் நீதிமன்ற கிளையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. மேலும், ராமலிங்கம் என்பவர் நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் முஸ்லிம்கள் தொழுகை நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுக்களை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் ஜெ.நிஷா பானு, எஸ்.ஸ்ரீமதி அமர்வு விசாரித்து மறுபட்ட தீர்ப்பு வழங்கினர்.
இதையடுத்து வழக்கு மூன்றாவது நீதிபதி விஜயகுமார் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தனி நீதிபதி தனது விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்தினார். இந்நிலையில் தனி நீதிபதி இன்று வழங்கி உள்ள தீர்ப்பில், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் ஆடு, கோழி, பலியிட தடை விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.
மேலும், இஸ்லாமியர்கள் நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் தொழுகை நடத்த அனுமதி வழங்கிய நீதிபதி நிஷா பானு உத்தரவையும் நீதிபதி விஜயகுமார் உறுதிப்படுத்தினார்.