மதுரை: நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற கிட்னி திருட்டு விற்பனை விவகாரம் தொடர்பாக வழக்கை சிபிசிஐடி சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணைக்கு மாற்றும் தமிழக அரசின் யோசனையை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை ஏற்க மறுத்துவிட்டது.
பரமக்குடியை சேர்ந்த சத்தீஸ்வரன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கிட்னி விற்பனை வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக்கோரி பொதுநல வழக்கினை தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம், அருள் முருகன் அமர்வு முன்பாக நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த விவகாரத்தில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை மேற்கொள்ளவும், அதன் உறுப்பினர் பட்டியலை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர். மேலும், இதுதொடர்பாக பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்யவும் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
இதையடுத்து, மீண்டும் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, அரசுத்தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “விதியின் படி ஊரக சுகாதார சேவைகளின் இயக்குநர் மட்டுமே இந்த விவகாரத்தில் விசாரித்து புகார் அளிக்க வேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு நீதிபதிகள், "உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை விதிகளோடு, BNS விதிகளின் அடிப்படையிலும் வழக்கு பதியலாமே?” என கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு அரசுத்தரப்பில், நீதிமன்ற உத்தரவின் காரணமாகவே இந்த முறை பின்பற்றப்படுகிறது எனவும், நீதிமன்ற உத்தரவால் மட்டுமே அரசின் கை கட்டப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் "சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைப்பதில் அரசுக்கு எந்த தயக்கமும் இல்லை எனக் கூறிய அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், ஆனால் சிபிசிஐடி துணைத்தலைவரே அதற்கான உறுப்பினர்கள் குறித்து முடிவு செய்வார்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதிகள், "விசாரணைக்குழு உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியலை வழங்குமாறு குறிப்பிட்டு வழக்கை சிறிது நேரம் ஒத்திவைத்தனர். பின்னர் மீண்டும் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, "சிறப்பு விசாரணைக்குழு உறுப்பினர்களின் பட்டியலை, அரசு வழக்கறிஞர் நீதிபதியிடம் வழங்கினார்.
இதையடுத்து நீதிபதிகள் கூறுகையில், “கிட்னி விற்பனை என்பது உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை விதிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், BNS விதிகளின் படியும் தவறானது. ஆனாலும், இந்த விவகாரத்தில் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படவில்லை. மனித உடல் உறுப்புகள் விற்பனை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், உண்மையை அறிய முறையான விசாரணை அவசியமாகிறது. ஊரக சுகாதார சேவைகளின் இயக்குநர் புகார் அளித்தால் மட்டுமே, வழக்கு பதிவு செய்ய இயலும் என அரசு தரப்பில் கூறுவது ஏற்கத்தக்கது அல்ல.
அரசு அமைத்த விசாரணை குழுவே, குற்றம் நடந்ததற்கான முகாந்திரம் உள்ளதை பதிவு செய்துள்ளது. பொதுமக்களின் வாழ்க்கை தொடர்பான விவகாரத்தில் அரசு போதிய கவனம் செலுத்தவில்லை என்றே தெரிகிறது. இந்த வழக்கில் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை நீதிமன்றத்திற்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆகவே, இதுகுறித்து விசாரிக்க, பிரேமானந்த் சின்ஹா, நிஷா IPS, சிலம்பரசன் IPS, கார்த்திகேயன் SP அரவிந்த் SP மதுரை ஆகியோரை கொண்ட குழுவை நீதிமன்றம் அமைக்கிறது” என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற கிட்னி விற்பனை விவகாரம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து, அது தொடர்பான அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை செப்டம்பர் 24ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.
வழக்கு விசாரணையின் போது, தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜின்னா ஆஜராகி, தமிழ்நாடு அரசு இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணைக்கு மாற்ற தயாராக உள்ளது என தெரிவித்தார். அதனை நீதிபதிகள் ஏற்க மறுத்தனர். அப்போது தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர், தாங்கள் சொன்னதை உத்தரவில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். ஆனால் அதற்கு நீதிபதிகள் மறுப்பு தெரிவித்து விட்டனர்.