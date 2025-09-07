கஞ்சா போதையில் வீடு புகுந்த ரகளையில் ஈடுபட்ட இளைஞர் கைது!
குடியாத்தம் அருகே கஞ்சா போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட இளைஞரின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
Published : September 7, 2025 at 3:29 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே கஞ்சா போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட இளைஞரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விசாரணையில், குடியாத்தம் பிச்சனூர்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்தி. கூலித் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருகிறார். அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சேசாந்த் (20). இவர்கள் இருவருக்கும் கடந்த மாதம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியுள்ளது. தற்போது இதுதொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், நேற்று (செப்.6) மதியம் கஞ்சா போதையில் இருந்த சேசாந்த், கார்த்திக் வீட்டிற்கு சென்று அங்கிருந்த வாஷிங் மெஷின், டிவி, சமையல் பாத்திரங்கள் உள்ளிட்ட வீட்டு உபகரணங்களை உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளார். தொடர்ந்து, வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணிடம் கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளார்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த குடியாத்தம் நகர போலீசார், கஞ்சா போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்டிருந்த இளைஞரை கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர். தொடர்ந்து இளைஞரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், "கஞ்சா போதையில் சேசாந்த் வீட்டிற்குள் புகுந்து பொருட்களை சேதப்படுத்தியதோடு, பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளார். இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் தற்போது அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். தொடர்ந்து அவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தனர்.
பட்டப்பகலில் கஞ்சா போதையில் அரைகுறை ஆடையுடன் ரகளையில் ஈடுபட்டு நபர், பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ள சம்பவம் மிகவும் ஆபத்தானது. இதுபோன்ற சம்பவங்களை போலீசார் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். தற்போது இச்சம்பவம் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
அந்த வீடியோவில், சேசாந்த் மேலாடையின்றி வீட்டின் வாசலில் நின்று சண்டை போடுகிறார். அவரை அவரது நண்பர்கள் மறித்து அழைத்துச் செல்கின்றனர். ஆனால், அவர்களை மீறி அங்கிருந்த இருசக்கர வாகனங்களையும் கீழே தள்ளிவிட்டு அவர் ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ள காட்சிகள் பதிவாகியுள்ளன.
சமீபகாலமாக இளைஞர்கள் மத்தியில் கஞ்சா பழக்கம் அதிகரித்து வருவதாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன. கஞ்சாவை ஒழிப்பதற்கு காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்ட போதிலும், கல்லூரி மாணவர்கள், வேலைக்குச் செல்பவர்கள் போன்றவர்களை குறிவைத்து கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதும், அவர்களை போலீசார் கைது செய்வதும் தொடர்நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. இதனை முழுமையாக தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தரப்புகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.