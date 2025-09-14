வனப்பகுதியில் சாலை அமைப்பு - ஆந்திர கல்குவாரி நிறுவன மேலாளருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்
தமிழக வனப்பகுதியில் அனுமதியின்றி சாலை அமைத்த ஆந்திராவைச் சேர்ந்த தனியார் கல்குவாரி நிறுவன மேலாளருக்கு வனத்துறையினர் அபராதம் விதித்துள்ளனர்.
Published : September 14, 2025 at 2:52 PM IST
வேலூர்: தமிழக - ஆந்திர எல்லைப் பகுதியில் உள்ள வனப்பகுதியில், அனுமதியின்றி சாலை அமைத்த ஆந்திராவைச் சேர்ந்த தனியார் கல்குவாரி நிறுவன மேலாளருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்து குடியாத்தம் வனத்துறையினர் அதிரடி நடவடிக்கை மேர்கொண்டுள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள வனப்பகுதிகளை பாதுகாக்கும் வகையில், வனத்துறையினர் தொடர்ந்து ரோந்து பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் வன கோட்டத்திற்குட்பட்ட சைனகுண்டா வனச்சரக சோதனைச் சாவடிகளில் வனத்துறையினர் இன்று ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அங்குள்ள காப்புக்காடுகளில் நடைபெற்ற சோதனையில், வனத்துறை அனுமதியின்றி மண் மற்றும் மொரம்பு கொட்டப்பட்டு சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட வனத்துறையினர், அந்த சாலை ஆந்திர மாநிலத்தில் செயல்படும் தனியார் கல்குவாரிக்கு செல்லும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. இதன் வழியாக லாரிகள் கல்குவாரிக்கு சென்று வருவதும் தெரியவந்தது. இது, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டங்களையும், வன சட்டங்களையும் முற்றிலுமாக மீறும் செயலாகும் என்று வனத் துறையினர் தெரிவித்தனர். எனவே, ஆந்திராவில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் கல்குவாரி நிறுவன மேலாளர் உமாசங்கர் மீது வனத்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதுடன், அவருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் உத்தரவிட்டனர்.
வனத்துறை எச்சரிக்கை:
தமிழக வனப்பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழல் மீதான தாக்கங்களை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கடுமையான கண்காணிப்பு பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும். இப்பகுதிகளில் வனத்துறையினரின் அனுமதியின்றி எந்த விதமான கட்டமைப்புப் பணிகளும் மேற்கொள்ளக்கூடாது. அதனை மீறி இதுபோன்ற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் கடும் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், "வனப்பகுதிகளில் அனுமதியின்றி சாலை அமைப்பது மிகப்பெரிய சட்ட மீறல். இதற்கு வனத்துறை மேற்கொண்டுள்ள அதிரடி நடவடிக்கை பாராட்டத்தக்கது. இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயல்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் அவசியம். இது மாநில எல்லை பாதுகாப்பு மீறல் மட்டுமல்ல, மாநில இறையாட்சிக்கே எதிரான செயல். தமிழகத்தின் எல்லைகளில் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக இருக்க வேண்டும். வனத்துறை சட்டங்களை அனைவரும் மதிக்க வேண்டும்” என்றனர்.