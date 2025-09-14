ETV Bharat / state

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் ஒவ்வொரு இந்தியனின் வெற்றி: நிர்மலா சீதாராமன் பெருமிதம்

மாநில அரசுகளின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டே ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நிர்மலா சீதாராமன் (கோப்புப்படம்)
நிர்மலா சீதாராமன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
சென்னை: ஜிஎஸ்டியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சீர்திருத்தம் காரணமாக மக்கள் மீதான வரிச்சுமை குறைந்துள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா முழுவதும் ஒரே சீரான வரி விதிப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு ஜிஎஸ்டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கு முன்பு இருந்து வந்த கலால் மற்றும் சேவை வரி போன்ற பல்வேறு மறைமுக வரிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு ஜிஎஸ்டி என்ற ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டன.

அதன்படி, ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு நான்கு அடுக்குகளை கொண்டிருந்தது. 5, 12, 18, 28 சதவீதம் என 4 வகையான வரி விகிதங்களின்கீழ் அனைத்துப் பொருள்கள் மற்றும் சேவைகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன. ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தப்பட்ட உடனே அதன் வரி விதிப்பு முறை அதிகமாக இருப்பதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டின. மேலும், அதிகபட்ச வரியான 28%-ஐ ஜிஎஸ்டியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் எனவும் எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில், ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு எட்டு ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில், அதில் சில சீர்திருந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என பிரதமர் மோடி கடந்த சுதந்திர தின உரையின்போது தெரிவித்திருந்தார். இதைத்தொடர்ந்து 4 அடுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை 2 அடுக்குகளாக குறைக்கப்பட்டது. அதன்படி 12 மற்றும் 28% ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு நீக்கப்பட்டுள்ளது. 5 மற்றும் 18% வரி விதிப்பு முறை தொடரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த வரி குறைப்பு மூலம் அன்றாடம் மக்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்களின் விலை கணிசமாக குறையும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஜிஎஸ்டி குறைப்பு வருகிற 22ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இதுதொடர்பாக பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், "ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் மக்கள் மீதான வரிச்சுமையை வெகுவாக குறைத்துள்ளது. இந்த வரி குறைப்பு இந்தியாவில் உள்ள 140 கோடி மக்கள் மீதும் நல்ல விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். முன்பு 12 மற்றும் 18 சதவீத வரிகளுடன் இருந்த பொருட்களின் மீதான வரி தற்போது 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சில பொருட்களின் மீதான வரி முற்றிலும் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநிலங்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டே இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது மாநிலங்களுக்கு பெரிய அளவில் நன்மை பயக்கும் ஒன்றாக இருக்கும். ஆனால், இதற்காக மத்திய அரசை பாராட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் சிலருக்கு வருவதில்லை. ஆனால், மத்திய அரசு மக்களுக்கான அரசு என்பது அனைத்து பிரிவு மக்களுக்கும் நன்கு தெரியும். ஜிஎஸ்டி வரியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சீர்திருத்தம் ஒவ்வொரு இந்தியனின் வெற்றி" என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

