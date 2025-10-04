''ஜிஎஸ்டி குறைந்தும் விலையை குறைக்காத நிறுவனங்களில் ஆய்வு'' - கூடுதல் ஆணையர் அதிரடி!
மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஜிஎஸ்டியின் பலன்கள் பொதுமக்களிடம் விரைவில் சென்று சேரும் என ஜிஎஸ்டி துறை கூடுதல் ஆணையாளர் கவிதா தெரிவித்தார்.
Published : October 4, 2025 at 8:47 PM IST
திருநெல்வேலி: சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) குறைப்பிற்கு பிறகும் விலையை குறைக்காத நிறுவனங்களில் மத்திய ஜிஎஸ்டி துறையின் குழுக்கள் ஆய்வு செய்து வருவதாக அத்துறையின் கூடுதல் ஆணையாளர் கவிதா தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், வண்ணாரப்பேட்டையில் மெகா தூய்மை பணி நடைபெற்றது. அதில் மத்திய ஜிஎஸ்டி துறையின் கூடுதல் ஆணையாளர் கவிதா கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்விற்குப் பிறகு கூடுதல் ஆணையாளர் கவிதா செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.
அப்போது அவர் கூறுகையில், “பல்வேறு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் மீது விதிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி (GST) வரிகளை கடந்த செப்டம்பர் 22ம் தேதியன்று மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது. இதனால் வணிகர்களிடம் சென்று ஜிஎஸ்டி குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய காலம் மாறி, தற்போது வணிகர்களே பொதுமக்களிடம் ஜிஎஸ்டி குறைப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வை செய்து வருகின்றனர்.
ஜிஎஸ்டி குறைப்பு மூலம் பொதுமக்கள் அதிகளவில் பயனடைவார்கள். குறிப்பாக, நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் அதிக அளவில் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். முன்பு 20 சதவீதமாக இருந்த வரியெல்லாம் 18 மற்றும் 5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி புற்றுநோய் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கும் ஜிஎஸ்டி 0-5% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்தை பல்வேறு கடைக்காரர்கள் நடைமுறையும் படுத்தியுள்ளனர். இது பயனுள்ளதாக நம்புகிறோம். ஆனால் இதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும்? என்பது வரும் காலங்களில் கண்டிப்பாக தெரிய வரும்.
|இதையும் படிங்க: ‘திருநங்கைகளுக்கு 2% இடஒதுக்கீடு வேண்டும்’ - சாதிக்க பிறந்தவர்களுக்கான சமூக அமைப்பு கோரிக்கை!
மேலும், மத்திய ஜிஎஸ்டி துறையின் தடுப்பு குழு, தணிக்கை குழு ஆகியவை நேரடியாக வணிக நிறுவனங்களில் பொருட்களில் விலை குறைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பது தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்டு தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. விலை குறைப்பு செய்யாமல் விற்பனை தொடர்ந்து நடைபெற்றால், அதனை சரி செய்வதற்கான பணிகளை முதலில் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
மத்திய ஜிஎஸ்டி துறையை போல் மாநில ஜிஎஸ்டி துறையும் தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது. மாற்றப்பட்ட ஜிஎஸ்டி வரியின் பலன்கள் பொதுமக்களிடம் விரைவில் சென்று சேரும் என்பதில் உறுதியுடன் இருக்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார். முன்னதாக, நாடு முழுவதும் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் செப்.22 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இதனால், கார் முதல் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வரை என சுமார் 375 பொருட்களின் விலை குறைந்தது. ஆனால், ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் அமலுக்கு வந்தும் பல்வேறு கடைகளில் விலையை குறைக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.