கள்ள நோட்டு அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்ட பட்டதாரி கைது! தென்காசியை பரபரப்பாக்கிய இளைஞர்!

கைதான இளைஞரிடம் இருந்து வாங்கிய பணத்தை ஏடிஎம் டெபாசிட் எந்திரத்தின் மூலமாக வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்த முயன்ற போது எந்திரம் ஏற்கவில்லை. இதனால் ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் பேரில் மணிகண்ட பிரபு சிக்கியுள்ளார்.

கைதாகி அழைத்துச் செல்லப்படும் மணிகண்ட பிரபு
கைதாகி அழைத்துச் செல்லப்படும் மணிகண்ட பிரபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 7, 2025 at 9:09 PM IST

தென்காசி: வீட்டில் கள்ள நோட்டு அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்ட பட்டதாரி இளைஞரை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே உள்ள அடைக்கலப்பட்டணத்தை அடுத்த அழகாபுரி பாபநாசபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் மேகலிங்கம். இவரது மகன் மணிகண்ட பிரபு (26). பட்டதாரியான இவர் தென்காசியில் ஒரு ஓட்டலில் ஊழியராக வேலை பார்த்து வந்தார்.

இந்த நிலையில், மணிகண்ட பிரபு தனது வீட்டில் ஜெராக்ஸ் எந்திரம் மூலமாக கள்ள நோட்டுக்கள் அச்சடித்து புழக்கத்தில் விட்டு வருவதாக ஆலங்குளம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியவேந்தன் தலைமையில் போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று வீட்டில் சோதனை செய்தனர்.

அப்போது வீட்டின் ஒரு தனி அறையில் கலர் ஜெராக்ஸ் எந்திரம், ரூ.500 கள்ள நோட்டுகள் மற்றும் ரூ.200 கள்ள நோட்டுகள், நோட்டில் வெள்ளிக்கோடு போல தோற்றமளிக்க நவீன கம்பிகள், ரப்பர் ஸ்டாம்புகள் ஆகியன இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் ரூ.7 ஆயிரம் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் மணிகண்ட பிரபுவை போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகின. மணிகண்ட பிரபு கடந்த 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக கள்ள நோட்டுகள் அடித்து புழக்கத்தில் விட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவரது நண்பர் ஒருவர் தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். அவரிடம் அவசர தேவைக்காக ரூ.10 ஆயிரம் கடனாக ஜீ பே மூலம் பெற்றுள்ளார். அதனை சில நாட்கள் கழித்து ரொக்கமாக தனது நண்பரிடம் கொடுத்துள்ளார். அவர் அதனை ஏடிஎம் டெபாசிட் எந்திரத்தின் மூலமாக தனது வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்த முயன்றபோது, எந்திரம் ஏற்கவில்லை.

இதையும் படிங்க: 'அதிமுகவில் தொண்டர்களே இல்லை, விஜய் மாநாட்டிற்கு வந்த பலருக்கு ஓட்டே கிடையாது' - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்!

மணிகண்ட பிரபுவிடம் இதுகுறித்து கேட்ட போது, நான் பணத்தை கொடுத்து விட்டேன் என தட்டிக் ழித்துள்ளார். அதன் பின்னர் அவர் ஆலங்குளம் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதையடுத்து மணிகண்ட பிரபுவை கையும் களவுமாக பிடிக்க, இரவு நேரத்தில் அதிரடி சோதனை நடத்தி போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர். இவருடன் மேலும் சில இளைஞர்கள் கள்ள நோட்டு பரிமாற்றத்தில் தொடர்பில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதுதொடர்பாகவும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த சம்பவம் ஆலங்குளம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

