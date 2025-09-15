ETV Bharat / state

அண்ணாவின் 117-வது பிறந்தநாள் விழா! காஞ்சிபுரம் நினைவு இல்லத்தில் அரசு மரியாதை!

பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளையொட்டி, அவர் பிறந்து வாழ்ந்த வீட்டில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவரது சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர்.

அண்ணா திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அமைச்சர் ஆர்.காந்தி
அண்ணா திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அமைச்சர் ஆர்.காந்தி மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 15, 2025

காஞ்சிபுரம்: திமுக நிறுவனரும், முன்னாள் தமிழக முதல்வருமான அண்ணாவின் பிறந்தநாளை ஒட்டி, காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

அண்ணாவின் 117-வது பிறந்தநாள் இன்று (செப்.15), தமிழகம் முழுவதும் மிக விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதனையொட்டி, காஞ்சிபுரம் நினைவு இல்லத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில், அமைச்சர் ஆர்.காந்தி, மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி மோகன் மற்றும் திமுக, அதிமுக நிர்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

அண்ணாதுரை 1909-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15-ம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் நடராசன் - பங்காரு அம்மாள் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார். தொடர்ந்து, பொருளியல் மற்றும் அரசியல் பட்டப் படிப்புகளை சென்னையில் பயின்றார். கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்ற கோட்பாட்டை மக்களிடையே விதைத்தவர். ஆற்றம் மிக்க பேச்சால் அரசியல்வாதியாக திகழ்ந்த இவர், கடந்த 1969 ஆம் ஆண்டு இயற்கை எய்தினார்.

இந்நிலையில், இவரது பிறந்தநாளையொட்டி பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள் அவரது சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதன் ஒரு பகுதியாக, அவர் பிறந்து, வளர்ந்த அவரது இல்லத்தில் உள்ள உருவச் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாரியாதை செலுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, திமுக மற்றும் அதிமுக சார்பில் ஏராளமானோர் மரியாதை செலுத்தினர்.

இதையும் படிங்க: பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த தினம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மரியாதை!

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர் ஆர். காந்தி, காஞ்சிபுரம் எம்.பி. செல்வம், எம்எல்ஏக்கள் க. சுந்தர், சி.வி.எம்.பி எழிலரசன், மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி யுவராஜ் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு, ‘தமிழகத்தை தலை குனிய விட மாட்டேன்’ என்று உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

அண்ணா திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அதிமுகவினர்
அண்ணா திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அதிமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதே போல், அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சரும், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செயலாளருமான வி.சோமசுந்தரம் தலைமையில் கழக அமைப்பு செயலாளர் வாலாஜாபாத் பா.கணேசன், கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் அண்ணாவின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். பின்னர் அங்கிருந்த பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினர்.

முன்னதாக, இன்று காலை சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள அண்ணாவின் உருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். நிகழ்ச்சியில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள், மேயர் பிரியா, நாடாளுமன்ற - சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்தினர்.

