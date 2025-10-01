ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சுற்றுலா வந்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள்.. தருமபுரி கலெக்டர் செயலால் நெகிழ்ச்சி!
தருமபுரி மாவட்டத்தின் புதிய ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சுற்றுலா வந்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள், அங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த ராட்சத கொடி மரம் உள்ளிட்டவற்றை கண்டு ரசித்தனர்.
தருமபுரி: புதிய ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சுற்றுலா வந்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடம் உரையாடிய மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ், மாணவி ஒருவரை தனது இருக்கையில் நிற்க வைத்த நிகழ்வு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் புதிதாக கட்டப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. இந்த ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் புல்வெளியுடன் சிறிய பொழுதுபோக்கு பூங்காவும், 100 அடியில் ராட்சத கொடி மரமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த அம்சங்கள், கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வந்து செல்லும் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. குறிப்பாக அங்குள்ள ராட்சத கொடி மரம் மாவட்ட மக்களின் மனதில் இடம்பிடித்துள்ளது என்று சொல்லலாம். இதன் காரணமாக, தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் பொதுமக்களின் குறைகளை தீர்க்கும் இடமாக மட்டும் இல்லாமல், பல்வேறு தரப்பினரின் மனம் கவர்ந்த மினி சுற்றுலா இடமாகவும் மாறியுள்ளது.
இதனை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக, பென்னாகரம் அடுத்த குழிப்பட்டி, கருங்கல் மேடு அரசு தொடக்கப் பள்ளியை சேர்ந்த 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகளை புதிய ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அப்பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் ஒருநாள் சுற்றுலாவாக அழைத்து வந்தனர். அப்போது, ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புல்வெளியுடன் கூடிய பூங்கா, அலுவலகம், தேசியக் கொடி, ராட்சத கொடி மரம் உள்ளிட்டவற்றை மாணவ, மாணவிகள் கண்டு ரசித்தனர்.
இதற்கிடையே அலுவலகத்திற்கு வந்த ஆட்சியர் ஆர்.சதீஷை கண்ட மாணவர்கள் வணக்கம் தெரிவித்து அவருடன் கலந்துரையாடினர். இதைத் தொடர்ந்து மாணவர்களை தனது அறைக்கு அழைத்துச் சென்ற ஆட்சியர் சதீஷ், அவர்களோடு உரையாடிய பின்னர் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.
அப்போது மாணவி ஒருவரை வாஞ்சையுடன் தமது கைகளால் தூக்கிய ஆட்சியர், அந்த மாணவியை தனது இருக்கையில் நிறுத்தினார். மாவட்ட ஆட்சியரின் இந்த செயல். ஆசிரியர்கள், சக மாணவிகள் உள்ளிட்டவர்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து மேசை மீது மாணவியை அமர வைத்த ஆட்சியர் சதீஷ் அவர்களுக்கு அறிவுரைகளை வழங்கி உரையாடினார். ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு சுற்றுலா வந்த அரசுப் பள்ளி மாணவ -மாணவியர். ஆட்சியரின் கனிவான பேச்சைக் கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.