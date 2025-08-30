ETV Bharat / state

பேருந்து தாமதமாக வருவதால் பள்ளி செல்வதற்கு தாமதம்! சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட கிராம மக்கள்! - GOVT SCHOOL STUDENTS PROTEST

அரசு பேருந்து தாமதமாக வருவதால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பள்ளி செல்ல முடியாத 5 கிராமங்களை சேர்ந்த அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பொற்றோர்கள் ஆண்டிபட்டி, வருசநாடு சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தேனியில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் சாலை மறியல்
அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் சாலை மறியல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தேனி: பேருந்து உரிய நேரத்தில் வராததைக் கண்டித்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தேனியில் இருந்து கண்டமனூர் விலக்கு வழியாக ஒக்கரைப்பட்டி வரை அரசுப் பேருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பேருந்தை தான் அடைக்கம்பட்டியில் உள்ள மாணவ, மாணவிகள் அருகில் உள்ள தேக்கம்பட்டி, ஒக்கரைப்பட்டி ஆகிய கிராமங்களில் இருக்கும் பள்ளிகளுக்கு சென்று வர பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், இந்த பேருந்து நாள்தோறும் காலை பள்ளி நேரத்திற்குள் வராமல் 9 மணிக்கு மேல் அடைக்கம்பட்டி பகுதிக்கு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதனால் அங்கிருந்து சுமார் அரை மணி நேரம் வரை பயணம் செய்து பள்ளிக்குச் செல்லும் போது காலை 10 மணி ஆகி விடுவதாகவும், ஆசிரியர்களிடம் திட்டு வாங்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த பள்ளி மாணவர்களும், அவர்களின் பெற்றோரும் கானாவிலக்கு - வருசநாடு சாலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கண்டமனூர் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான காவல் துறையினர், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். மேலும் அரசு பேருந்து பள்ளி செல்லும் நேரத்திற்குள் சரியாக வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் உறுதி அளித்ததை தொடர்ந்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறுகையில், தேக்கம்பட்டி பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட ஐந்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 60 பள்ளி மாணவர்கள் தேக்கம்பட்டி, ஒக்கரைப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் பயின்று வருகின்றனர். காலை 8.45 மணி அளவில் மாணவர்கள் பள்ளியில் இருக்க வேண்டும், ஆனால் அரசுப் பேருந்து எங்கள் பகுதிக்கு வரவே 9.10 மணி ஆகி விடுகிறது இதனால் மாணவர்கள் தங்களது பள்ளி முதல் வகுப்பை தவற விடுகின்றனர். எனவே 9 மணிக்கு மேல் வரும் பேருந்து, 8 மணிக்கு தங்கள் பகுதிக்கு வர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.

மேலும் இது குறித்து போக்குவரத்துக் கழகம், சட்டமன்ற உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரிடம் கோரிக்கை வைத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. அப்போது காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் திங்கள் முதல் உரிய நேரத்தில் பேருந்து வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கூறியதை தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

