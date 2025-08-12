திருவள்ளூர்: பூவிருந்தவல்லி அருகே ஆதார் கார்டு இல்லாததால் 7-ம் வகுப்பு மாணவன் அரசு பள்ளியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பூவிருந்தவல்லி வட்டம், அம்மா நகர் நரிக்குறவர் வகுப்பை சேர்ந்த சிவகுமார், ராதிகா தம்பதியரின் மகன் சந்தோஷ். இவர் அருகில் உள்ள அரசு பள்ளியில் ஏழாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், ஆதார் கார்டு இல்லாததால் பள்ளியில் இருந்து மாணவர் வெளியேற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து மாணவன் தனது தந்தையுடன் கோயம்பேட்டில் உள்ள ஆதார் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்க சென்ற போது, பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லாமல் ஆதார் அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்க இயலாது என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். பின்னர் பிறப்பு சான்றிதழ் கோரி ஆறு மாதங்களாக பூவிருந்தவல்லி வட்டாட்சியர் அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம் என அனைத்து இடங்களுக்கும் அலைந்து திரிந்துள்ளனர். எனினும் பிறப்பு சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை கிடைக்க பெறாமல் மனமுடைந்த நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தால் பாதிப்படைந்து பள்ளி மாணவன் சந்தோஷ் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்து விட்டு செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லாததால் என்னால் ஆதார் அட்டை எடுக்க முடியவில்லை, இதனால் கல்வி கற்க இயலவில்லை உதவி செய்யுங்கள்” என்று கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார். இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அரசு பள்ளி மாணவனிடம் ஆதார் அட்டை இல்லாமல் கல்வி கற்க முடியாது என கூறியதற்கு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அண்ணாமலை தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சில நாட்களுக்கு முன் வெளியிட்ட மாநில கல்விக் கொள்கையின் பங்கு இதுதானா? பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நரிக்குறவர் வகுப்பினரை பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்த்து அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை வழங்கினார்.
Is this part of the State education policy you released a few days back, Thiru @mkstalin?— K.Annamalai (@annamalai_k) August 12, 2025
Our Hon PM Thiru @narendramodi avl empowered the Narikuravar community by including them in the ST list, and here is DMK Govt rusticating a boy from that community from the Government… pic.twitter.com/DENzUPu3Sx
ஆனால் தமிழ்நாட்டில் திமுக அரசு பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆதார் அட்டை இல்லாததால் அரசு பள்ளியில் இருந்து மாணவனை நீக்குகிறது. அந்த மாணவனின் பெற்றோர்கள் தாசில்தார் அலுவலகம் உட்பட அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கு சென்றுவிட்டனர். ஆனால் அங்கு அரசு அதிகாரிகள் அலட்சியமாக இருந்துள்ளனர். இந்த திமுக அரசில் சமூக நீதி என்பது பேச்சில் மட்டும் தான் உள்ளது, செயலில் இல்லை” என தெரிவித்துள்ளார்.
