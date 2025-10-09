ETV Bharat / state

அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை தற்கொலை; கடன் பிரச்சனை காரணமா என விசாரணை

பொள்ளாச்சி அருகே அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கு வேறு காரணங்கள் உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.

பொள்ளாச்சி மேற்கு காவல் நிலையம்
பொள்ளாச்சி மேற்கு காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 8:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை தற்கொலை செய்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள வடுகபாளையம் அம்பேத்கர் வீதியில் வசித்து வருபவர் வெற்றிவேல். இவரது மனைவி ஈஸ்வரி பொள்ளாச்சியில் உள்ள வெங்கட்ரமணன் வீதி அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியையாக பணியாற்றி வந்தார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் நேற்று வீட்டிலிருந்த தலைமை ஆசிரியை ஈஸ்வரி தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். இதனைக் கண்ட அவரது மகன் அதிர்ச்சி அடைந்து, அக்கம் பக்கத்தினரிடம் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். பின்னர் ஈஸ்வரியை மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர்.

அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இதனையடுத்து அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து பொள்ளாச்சி மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தலைமை ஆசிரியை ஈஸ்வரி
தலைமை ஆசிரியை ஈஸ்வரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு: செய்வதறியாமல் 7 மணி நேரமாக தவித்த மாணவர்கள்!

முதல்கட்ட விசாரணையில், ஆசிரியை ஈஸ்வரி வீடு கட்டுவதற்கு கடன் வாங்கியதாகவும், மேலும் மகன்களின் படிப்பு செலவு போன்றவைகளுக்கும் தொடர்ந்து கடன் வாங்கி இருந்ததாகவும், அந்த பணத்தை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் மனஉளைச்சலுக்கு உள்ளாகி இருந்ததால் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் என தெரிய வந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு... ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தின் உரிமம் ரத்து? மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் முக்கிய அறிவிப்பு!

இருப்பினும் இவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதற்கு வேறு காரணங்கள் உள்ளதா என்று கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அரசுப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல: சொந்தக் காரணங்களாலோ அல்லது மன அழுத்தத்தின் காரணமாகவோ தற்கொலை எண்ணம் தோன்றினால் 104 அல்லது சிநேகா உதவி எண்களை அழையுங்கள். சிநேகா தற்கொலைத் தடுப்பு உதவி எண் - 044-24640050, மாநிலத் தற்கொலைத் தடுப்பு உதவி எண் - 104, இணைய வழித் தொடர்புக்கு - 022-25521111, மின்னஞ்சல் help@snehaindia.org அல்லது நேரில் தொடர்புகொள்ள, சிநேகா பவுண்டேஷன் ட்ரஸ்ட், 11, பூங்கா சாலை (பார்க் வியூ ரோடு), ஆர்.ஏ.புரம், சென்னை - 600028.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEADMASTER SUICIDEPOLLACHI SUICIDEதலைமை ஆசிரியை தற்கொலைபொள்ளாச்சி தற்கொலைGOVT SCHOOL HEADMASTER SUICIDE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.