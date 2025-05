ETV Bharat / state

3, 5, 8-ம் வகுப்பு மாணவர்களின் கற்றல் திறன்... ஆளுநர் கூறியது தவறு! ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு திட்டக் குழு! - TRUTH REVEALED BY A STUDY BY THE TN

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் மாநில அளவிலான சாதனை ஆய்வு அறிக்கை வழங்கப்பட்டது ( ETV Bharat Tamil Nadu )