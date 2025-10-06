ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தனித்தனி குழிகள் போல செயல்படுகின்றன - ஆர்.என்.ரவி விமர்சனம்!

தமிழ்நாட்டில் இருக்கக் கூடிய சிறந்த அறிவுசார் நிபுணர்கள் தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்றனர். இவர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களுடைய அறிவை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசினார்.

ஆர்.என்.ரவி
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 6, 2025

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வியறிவை விரிவுபடுத்துவதாக இல்லாமல் தனித்தனி குழிகள் போல செயல்படுவதாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் டிஜிட்டல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பாக உயர்கல்வி பேராசிரியர்களுக்கான ஒரு நாள் பயிற்சி பட்டறை சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த பயிற்சி பட்டறையை தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தொடங்கி வைத்தார். மேலும், உயர் கல்விக்காக தேசிய விருது பெற்ற சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் சங்கர் ஸ்ரீராமுக்கு பாராட்டு விழாவும் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசும் போது, ''செரிக்காத உணவு விஷமாகி விடும். அது போல் மற்றவர்களுக்கு பயன்படாத கல்வி வீணாகிவிடும். நம்முடைய பழமையான ஞானத்தை நீண்ட நாட்களாக விட்டு விட்டோம். சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு இவை அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து தேசிய கல்விக் கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

யாராவது ஏதாவது ஒன்றை மிகச் சிறப்பாக செய்தால், அது அனைவருக்கும் சென்றடைய வேண்டும். அறிவு மற்றவர்களுக்கு கடத்தப்படும் போது அது விரிவுபடுத்தப்படும். நம்மில் ஒருவர் சாதனை செய்தால் அதை கொண்டாட வேண்டியது நம் கடமை. அது நம் அனைவருக்கும் பெருமை. அதை தான் இங்கு செய்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக் கூடிய சிறந்த அறிவுசார் நிபுணர்கள் தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்றனர். இவர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களுடைய அறிவை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் தனித்தனி குழிகள் போல செயல்படுகின்றன. சில நிறுவனங்கள் வெளிப்படையாக இருந்தாலும், பெரும்பான்மையான நிறுவனங்கள் குழிகள் போலவே செயல்படுகின்றன. அது அப்படி அல்ல. நாம் பெற்ற அறிவு என்பது உயிரோட்டமாக இருக்க ஆக்சிஜன் அவசியம்.

ஆக்ஸிஜன் என்பது அறிவை பகிர்ந்து கொள்வது அதற்கான யோசனைகளை பெறும்போதும், சவால்கள் வரும் போதும், சவால்களுக்கான தீர்வு ஆகியவற்றின் மூலமாக தான் அறிவு மேலும் கூர்மை அடையும். மாணவர்களின் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை காப்புரிமை செய்வது மிகவும் அவசியம்.

மாணவர்கள், ஆசிரியர் உறவு வகுப்பறையுடன் முடிவதல்ல. இன்றைய காலகட்டத்தில் நல்ல ஆசிரியர் என்பவர் மாணவரிடம் இருந்து அதிகம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். அவர்களை சுதந்திரமாக கேள்விகளை கேட்க அனுமதிக்க வேண்டும். இப்போது இருக்கக் கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் மாணவர்களின் புதிய சிந்தனைகள் நோக்கி செலுத்த வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவம்... நீதிபதிகள் குறித்து அவதூறு பரப்பிய 3 பேர் கைது!

இந்தியா 2047-ல் தன் நிறைவு பெற்ற நாடாக மாற வேண்டும். அவை வெறும் வார்த்தைகளில் மட்டும் இருக்கக் கூடாது. அதற்கு கடின உழைப்பு தேவை. நாம் முழு திறனையும் வெளிப்படுத்தி, பணி செய்யக் கூடிய நேரம் இது. கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு சமூகத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டும்'' என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசினார்.

