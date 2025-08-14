ETV Bharat / state

“தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் வீட்டை விட்டு வரவே அச்சப்படும் அவலநிலை” - ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சுதந்திர தின உரை! - RN RAVI INDEPENDENCE DAY SPEECH

‘2047ஆம் ஆண்டில் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் காண்போம்’ என்பது வெற்றுக்கனவல்ல, அது நமது தேவையும் கூட" என சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி சூளுரைத்துள்ளார்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 8:21 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பாலியல் குற்றங்களும், போதைப்பொருள்கள் புழக்கமும் அதிகரித்துவிட்டதாகவும்; பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது பாதுகாப்பற்றவர்களாக உணர்வதாகவும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மாநில மக்களுக்கு இன்று உரையாற்றினார்.

அப்போது, "நம் நாட்டின் 79ஆவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். கடந்த 10 ஆண்டுகளில், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஆறு தலைசிறந்த மாநிலங்களில் ஒன்றாக, தமிழ்நாடு விளங்கி வந்திருக்கிறது. அந்த வகையில், 'வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் 2047' என்ற நமது தேசிய பயணத்தை வழிநடத்தக்கூடிய பங்கும், பொறுப்புணர்வும் தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ளது.

ஆனால், நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 78 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கூட, அவமானகரமான சமூக பாகுபாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக நிலவுவது, நாம் கூட்டாக அவமானப்படக்கூடிய விஷயமாகும். நான் அவ்வப்போது இதற்கு எதிராக எனது குரல் எழுப்பி வந்திருக்கிறேன்.

அதேபோல, அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் கற்றல், தேசிய சராசரியை விட மிகவும் குறைவானதாகவும், 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களால் இரண்டு இலக்க கூட்டல்-கழித்தல்களை கூட செய்ய இயலவில்லை. தமிழ்நாட்டில் அரசுப்பள்ளி கல்விச் சூழல் தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது." என்று அவர் கூறினார்.

பல மடங்கு அதிகரித்துள்ள போதைப்பொருள்கள் புழக்கம்

மேலும் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் அதிக எண்ணிக்கையில் இளைஞர்கள் தற்கொலை செய்துகொள்வது மனதை கலங்கச் செய்கிறது. ஆண்டொன்றுக்கு 20 ஆயிரம் பேர் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக, அதாவது அன்றாடம் 65 தற்கொலைகள் நடப்பதாக, தேசிய குற்ற ஆவணக்காப்பகத்தின் தரவுகள் தெரிவிப்பது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. நமது சமூகத்தில் துல்லியமாக சமூகம் சார்ந்த, உளவியல்சார்ந்த அல்லது பொருளாதாரம் சார்ந்த இடர்பாடுகளின் பிரதிபலிப்பே இந்த தற்கொலைகள். இந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையைத் தணிக்க அவசர தீர்வு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

அதேபோல, இளைஞர்கள் மத்தியில் போதைப்பொருள்கள் பயன்பாடும் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்படும் போதைப்பொருட்களின் அளவைக் கொண்டே, அதன் புழக்கத்தின் வீச்சை கற்பனை செய்து கொள்ளலாம். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள்களை, முந்தைய ஆண்டுகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள்களுடன் ஒப்பிட்டால், 14 மடங்கு அதிகமாகும். அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் ஆசியுடன் போதைப்பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இளைஞர்களைக் கொன்று, நமது மாநிலத்தின் எதிர்காலத்தைத் தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக மூழ்கடிப்பவர்களுக்கு எதிராக, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,” என்று ஆளுநர் வலியுறுத்தினார்.

அத்துடன், "சமீப காலமாக, தமிழ்நாட்டில் பாலியல் குற்றங்கள் குறிப்பாக, போக்சோ சம்பவங்கள் அதிகரிப்பதைக் காண முடிகிறது. அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, 2024ஆம் ஆண்டில் 56 சதவீதம் போக்சோ வழக்குகளும், 33 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களும் நிகழ்ந்துள்ளன. தமிழ்நாட்டுப் பெண்களும், மகள்களும் தங்களின் வீட்டை விட்டு வெளிவர அச்சப்பட்டும், பாதுகாப்பற்றவர்களாகவும் உணர்கிறார்கள்.

இந்தியா பெண்கள் வளர்ச்சியை நோக்கி முன்னேறி வருவதை நாம் அறிவோம். தமிழ்நாட்டில் தொழில்முனைவோராகவும், லட்சியம் மிக்கவர்களாகவும், மாநில பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தராகவும் கல்வியில் பெண்களின் எழுச்சியை நேரடியாகக் காண முடிகிறது. பெரும்பாலான பல்கலைக்கழகங்களில், ஆண்களை விட பெண்களே தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளனர். இந்நிலையில், பெண்கள் தங்கள் கனவுகளையும், தொழில் முயற்சிகளையும் தொடர, வீடுகளை விட்டு வெளியே வர அச்சப்பட்டால், அது நமது எதிர்காலத்தின் மீது இருண்ட நிழலைப் படரச் செய்துவிடும்.

ஆகையால், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் வன்முறைகளை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும். இவை ஒவ்வொன்றும் நம்மை முன்னேறவிடாமல் பின்னுக்கு இழுத்து, வளமான மற்றும் வளர்ந்த மாநிலம் மற்றும் தேசமாக மாற வேண்டும் என்ற நமது கனவை சிதைக்கின்றன. இவற்றை தீவிரமாகவும், உடனடியாகவும் சரிசெய்ய வேண்டும்.

‘2047-ல் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் காண்போம்’ என்பது வெற்றுக்கனவல்ல, அது நமது தேவை. உலகத்தேவையும் கூட. ஆகையால், இந்நன்னாளில் நாம் எங்கிருந்தாலும், வாழ்க்கையின் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், உள்ளத்திலும், சொல்லிலும், செயலிலும் ‘தேசமே முதலில்’ என நம்மை அர்ப்பணிப்போம்,” என்று ஆளுநர் தமது சுதந்திர தின உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

