அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் பணியிடை நீக்கத்தை ரத்து செய்ய ஆளுநர் உத்தரவு!

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் சஸ்பெண்ட் உத்தரவை ரத்து செய்தும், அவருக்கான பணப்பலன்களை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ்
முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read
சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் சஸ்பெண்டை ரத்து செய்ய ஆளுநர் ஆர்.என் ரவி உத்தரவு பிறப்பித்து தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தாராக 2021 ஆம் ஆண்டு வேல்ராஜ் நியமிக்கப்பட்டார். 3 ஆண்டுகள் அவர் பதவி வகித்த நிலையில், 2024இல் அவருடைய துணைவேந்தர் பதவி முடிவடைந்தது. இருப்பினும் அவருக்கு ஓய்வுபெறும் வயது இல்லாததால் தொடர்ந்து அங்கு பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

வேல்ராஜ் துணைவேந்தராக பதவி வகித்த காலத்தில், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் செயல்படுகிற தனியார் கல்லூரிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியதில் முறைகேடு செய்ததாக அவர் மீது புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில், அவர் ஜூலை 31 அன்று பணி ஓய்வு பெறவிருந்தார்.

இந்நிலையில் முறைகேடு விவகாரத்தில் அவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி, அவர் ஓய்வுபெறும் நாளில் பணியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். வேல்ராஜ் துணைவேந்தராக இருந்தபோது, ஒரே பேராசிரியர் பல்வேறு கல்லூரிகளில் பணிபுரிந்ததை கண்காணிக்க தவறியதால், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியானது.

ஓய்வுபெறும் நாளில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து, வேல்ராஜ் பல்கலைக்கழக வேந்தரான ஆளுநர் ஆர். என் ரவியிடம் மேல்முறையீடு செய்தார். அதில், எந்தவித அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லாமல் தன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், நிர்வாகரீதியாக தான் எடுத்த நடவடிக்கைகள் அனைத்துமே சிண்டிகேட் குழு ஒப்புதலின் பேரில்தான் எடுக்கப்பட்டவை என்றும் கூறி, ஆதாரங்களை ஆளுநரிடம் சமர்பித்தார்.

இதுகுறித்து ஆளுநர் விசாரணை மேற்கொண்டார். அதில், அனைத்து கல்லூரிகளிலும் பணியாற்றிய பேராசியர்களின் பெயர்களை வேல்ராஜ் இணையதளத்தில் வெளியிட்டதால், ஒரே பேராசிரியர் பல கல்லூரிகளில் பணியாற்றியது போன்று பதிவாகியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இதனையடுத்து, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் சஸ்பெண்ட் உத்தரவை ரத்து செய்தும், அவருக்கான பணப்பலன்களை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் தமிழ்நாடு ஆளுநரும், பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தருமான ஆர்.என் ரவி, தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். மேலும் அந்த கடிதத்தில் பல்கலைக்கழகத்தின் விதிகளையும் அவர் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.

இதுகுறித்து உயர் கல்வித்துறை செயலாளரிடம் கேட்டபோது, ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து பெறப்பட்ட கடிதத்தின் மீது அரசு ஆய்வுசெய்து முடிவு எடுக்கும் என தெரிவித்தார்.

நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்த வேல்ராஜ், 1992 முதல் கிண்டி அண்ணா பல்கலைக்கழக பொறியியல் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்தார். 2004 முதல் 2010 வரை துணை இயக்குநராகவும், 2010 முதல் 2013 வரை இயக்குநராகவும், 2013 முதல் அண்ணா பல்கலைக்கழக எரிசக்தி ஆய்வு நிறுவனத்தில் இயக்குநராகவும் பணியாற்றினார். அதன் பின்பு 2021 இல் அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக நியமிக்கப்பட்டார்.

ANNA UNIVERSITY EX VC VELRAJவேல்ராஜ் சஸ்பெண்ட்ஆளுநர் ரவிஅண்ணா பல்கலைக்கழகம்VICE CHANCELLOR SUSPENSION REVOKE

