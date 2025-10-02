ETV Bharat / state

தலித்துகளுக்கு எதிரான அடக்குமுறையில் தமிழ்நாடு சாதனை: ஆளுநர் ரவி குற்றச்சாட்டு

நாம் காந்தியை மறந்து விட்டதன் காரணமாகவே, சாதிய அடக்குமுறைகள் நடக்கிறது என்றும் இது போல நடப்பதற்கு நாம் அனைவரும் வெட்கப்பட வேண்டும் எனவும் ஆளுநர் ரவி பேசினார்.

காந்தி புகைப்படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தும்ஆளுநர் ரவி
காந்தி புகைப்படத்துக்கு மரியாதை செலுத்தும்ஆளுநர் ரவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தலித் சமூகத்திற்கு எதிரான அடக்குமுறையில் தமிழ்நாடு மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது என்று காந்தியின் பிறந்தநாள் விழாவில் ஆளுநர் ரவி குற்றம்சாட்டினார்.

சென்னை கிண்டியில் அமைந்துள்ள காந்தி மண்டபத்தில் காந்தியடிகளின் 157ஆவது பிறந்த நாள் விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் காந்தியின் உருவப்படத்திற்கு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி மரியாதை செலுத்தினார். மேலும், காந்தியின் பிறந்தநாளையொட்டி நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றிப்பெற்ற மாணவர்களுக்கு அவர் பரிசுகளையும், பாராட்டு சான்றிதழ்களையும் வழங்கி உரையாற்றினார்.

நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசுகையில், ''காந்தியை பற்றி இளம்தலைமுறை அதிகம் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தின்போது ஒட்டுமொத்த நாடும் அவரை நம்பியது. அவரை பின் தொடர்ந்தது. அவர் சுதந்திரத்தை மீட்டெடுத்தார். அவர் மறைந்த பின்பு, காந்தியின் வழியில் பின் தொடர்பவர்கள் என்று கூறிவிட்டு ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள், காந்தியின் வழியை மறந்து விட்டார்கள்.

சுதந்திரம் அடைந்த போது இந்தியா உலகில் 6வது பெரிய பொருளாதார நாடாக இருந்தது. காந்தியின் வழியை நாம் மறந்துவிட்டதால், 65 ஆண்டுகளில் ஏழை நாடாக மாறியது. ஏழ்மையை ஒழிப்பதாகச் சொல்லி ஏழை நாடாக ஆட்சியாளர்கள் மாற்றிவிட்டனர்.

ஆனால், 2014க்கு பின்னர், நம் நாடு காந்தியத்தை பின்பற்ற தொடங்கியது. அதனால் நாம் முன்னேறி வருகிறோம். 11வது பொருளாதர நாடாக இருந்த நாம், 4வது பெரிய பொருளாதார நாடாக முன்னேறி இருக்கிறோம்.

2014ல் 60 சதவீதம் கிராம மக்கள் திறந்தவெளியில் தங்கள் இயற்கை உபாதைகளை கழித்துக் கொண்டிருந்தனர். சுதந்திரம் அடைந்து 65 ஆண்டுகள் கடந்தும், வீடுகளில் கழிப்பறை இல்லாததால், திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தனர். இதனால் மக்கள் சுகாதாரம் இல்லாமல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டனர். இது பாதுகாப்பு இல்லாதது. 2014 ம் ஆண்டு முதல் நாம் செய்தது அனைத்து இல்லங்களிலும் கழிவறை கட்டியதுதான். ஐந்தே ஆண்டுகளில் திறந்தவெளி கழிப்பிடம் இல்லாத நாடாக நாம் மாறினோம்.

தலித் அடக்குமுறையில் சாதனை

சமூகத்தில் அனைவரும் சமம் என மகாத்மா காந்தி கூறினார். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் தினசரி செய்தித்தாள்களை படிக்கும் போது, சில கிராமங்களில் தலித் மக்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு செல்ல முடியாமலும், செருப்பு போட்டு தெருக்களில் நடக்க முடியாமலும் இருப்பதாக படிக்கிறேன். வகுப்பறைகளில் தலித் மாணவர்கள் ஒரு புறமும், தலித் அல்லாத மாணவர்கள் ஒருபுறமும் அமர வைக்கப்படுவதாக தெரிகிறது. நாம் எங்கு இருக்கிறோம்?. தலித் சமூகத்திற்கு எதிரான இந்த சமூக அடக்குமுறையில் தமிழ்நாடு மோசமான சாதனையை படைத்துள்ளது.

இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது, தமிழ்நாட்டை போல வேறு எங்கும் மோசமாக நடக்கவில்லை. அடுத்ததாக, நமக்கு அண்டை மாநிலமான கேரளாவிலும் இதே பிரச்சினைதான் உள்ளது. ஆனால், அங்கிருந்து ஒரு தகவலும் வெளிவருவதில்லை. நாம் காந்தியை மறந்து விட்டதன் காரணமாகவே இது நடக்கிறது. இது போல நடப்பதற்கு நாம் அனைவரும் வெட்கப்பட வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: காந்தி ஜெயந்தி சிறப்பு வழிபாடு - காந்தியை தெய்வமாக வழிபடும் தேனி மாவட்ட கிராமத்தினர்!

மாணவர்கள் நீங்கள் இப்போது ஒரு முடிவை எடுங்கள். உங்கள் வாழ்வில், உங்கள் சமூக வாழ்க்கையில் யாரையும் ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாக்க மாட்டீர்கள் என நீங்கள் முடிவு செய்யுங்கள். அனைவரும் நம் சகோதர, சகோதரிகள் என்றும் அனைவரும் சமம் என்றும் முடிவெடுங்கள். சமமாக மரியாதை செலுத்துங்கள்.

கடந்த ஒரே ஆண்டில் காதிப்பொருட்கள் ரூ.320 கோடி விற்பனையை எட்டி உள்ளதாக தெரிகிறது. காதி நம் சுதேசியின் அடையாளம். மற்ற நாடுகள் நம் மீது எவ்வளவு அதிக வரி விதிக்கிறது என்று கவலைக்கொள்ள வேண்டாம். நாம்தான் உலகின் மிகப்பெரிய சந்தை. மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு. நம் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை மட்டுமே வாங்குவோம் என முடிவு செய்தால், நாம் உலக பொருளாதார ஏற்ற இறக்கத்தை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை" என ஆளுநர் ரவி கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

DALITS IN TAMIL NADUMAHATMA GANDHI BIRTHDAYGOVERNOR RAVI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.