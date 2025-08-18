ETV Bharat / state

அரசுப் பள்ளி டூ குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர்! கொண்டாட்டத்தில் திருப்பூர்! - BJP CP SHANMUGAM

மாணவர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தலைவரானார். அப்போதில் இருந்து தான் அவருக்கு அரசியல் மீது ஆர்வம் வந்தது என அவரது நண்பர் மோகன் கார்த்திக் கூறியுள்ளார்.

சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது தாயார், பாஜக தொண்டர்கள்
சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது தாயார், பாஜக தொண்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 7:32 PM IST

திருப்பூர்: என் மகன் பிறந்த போது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் போல் வரவேண்டும் என 'ராதாகிருஷ்ணன்’ என பெயர் வைத்தோம். அது நிறைவேறியுள்ளது என சி.பி ராதாகிருஷ்ணனின் தாயார் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பாக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். திருப்பூரில் அரசுப் பள்ளியில் பயின்ற சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தற்போது குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக பரிந்துரைக்கப்பட்டது குறித்து அவரது தாயார் மற்றும் நண்பர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள்?

சி.பி ராதாகிருஷ்ணனின் தாயார் மற்றும் நண்பர்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

எனது மகன் உழைப்புக்கு கிடைத்த பலன்

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனினின் தாயார் ஜானகி அம்மாள் நம்மிடம் கூறுகையில், “என் மகன் பிறந்த போது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் போல் வர வேண்டும் என அவனுக்கு 'ராதாகிருஷ்ணன்’ என பெயர் வைத்தோம். இப்போது அது நிறைவேறியுள்ளது. இந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் என் மகனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். என் மகன் தமிழ்நாடுக்கும், திருப்பூருக்கும் பெருமை சேர்ந்துள்ளான். என் மகனை குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு பரிந்துரை செய்த பாஜகவுக்கும், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி” என தெரிவித்தார்.

பள்ளிக்கு பெருமை

திருப்பூரில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் படித்த கே.எஸ்.சி அரசு பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் சிவக்குமார், “இந்த பள்ளியில் படித்த ராதாகிருஷ்ணன் துணை குடியரசுத் தலைவர் வரை உயர்ந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அவரை பற்றி நாங்கள் மாணவர்களிடம் அடிக்கடி பேசுவோம். அவரை முன்னுதாரணமாக கொண்டு வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும் என எடுத்துகாட்டாக கூறியுள்ளோம். அவர் இன்று எங்கள் அனைவரையும் பெருமைப்படுத்திவிட்டார்” என்றார்.

பள்ளி முதல் ஒன்றாக படித்தோம்

சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தபோது
பிரதமர் மோடியை சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் சந்தித்த போது (ETV Bharat Tamil Nadu)

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனினின் பள்ளி பருவம் குறித்து பேசிய அவரது நண்பரும், தனியார் பள்ளி தாளாளருமான மோகன் கார்த்திக், “சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அரண்மனை புதூர் பகுதியில் உள்ள அரசு ஆரம்பப் பள்ளியில் தான் படித்தார். அப்போது அவரது தாய் அதே பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்தார். நானும் அவரும் சிறு வயதில் இருந்து நண்பர்கள். சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அமைதியான சுபாவம் கொண்டவர். அவருக்கு படிப்பில் அதிக ஆர்வம் இருந்தது. எப்போதும் அதிக மதிபெண் எடுப்பவர்.

ஆரம்பப் பள்ளியை முடித்து விட்டு கே.எஸ்.சி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்தோம். பள்ளியில் நடைபெற்ற மாணவர் தேர்தலில் அவர் வெற்றி பெற்று தலைவராக இருந்தார். அப்போதிலிருந்து தான் அவருக்கு அரசியல் மீது ஆர்வம் வந்தது” என்றார்.

ஆர்எஸ்எஸ்-ல் சேர்ந்தது பிடிக்கவில்லை

ஆர்.எஸ்.எஸ் பயிற்சியின் போது சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்
ஆர்.எஸ்.எஸ் பயிற்சியின் போது சி.பி ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனினின் கல்லூரி படிப்பு மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் பயணம் குறித்து பேசிய அவரது நண்பர் கே.பி.கே.செல்வராஜ், “சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்த போதே ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்தில் அதிக ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு வந்தார். ஆனால், அது அவரது தந்தைக்கு பிடிக்கவில்லை. அதனால், அவரை தூத்துக்குடியில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் சேர்த்தார். இருந்தாலும் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்தில் ஈடுபாடுடன் செயல்பட்டு வந்தார். பின், பாஜகவில் இணைந்தார். இப்போது அவரது ஒழுக்கத்துக்கும், அறிவாற்றலுக்கும் ஏற்ற பதவி அவரை தேடி வந்துள்ளது” என்றார்.

1957-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 20-ம் ஆண்டு பொன்னுச்சாமி - ஜானகி அம்மாள் தம்பதிக்கு மகனாக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பிறந்தார். இவரது மனைவி சுமதி, மகன் ஹரி சஷ்டிவேல், மகள் அபிராமி. மகன் மற்றும் மகள் இருவருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனின் அரசியல் பயணம்

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் 1998 மற்றும் 1999-ம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தல்களில் கோவை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்று எம்.பி ஆனார். அதன் பிறகு போட்டியிட்ட மூன்று தேர்தல்களிலும் இரண்டாம் இடம் மட்டுமே கிடைத்தது. பின், 2004 - 2007 காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில பாஜக தலைவராக பதவி வகித்தார். அப்போது கன்னியாகுமரி முதல் சென்னை வரை யாத்திரை மேற்கொண்டார். பின், 2023-ம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஜார்க்கண்ட் மாநில ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, 2024-ம் ஆண்டு மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநராக மாற்றப்பட்டார்.

