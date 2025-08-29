ETV Bharat / state

''பாலியல் தொல்லை'' - தலைமை ஆசிரியரிடம் 3 மாணவிகள் பகீர் புகார்! ஆங்கில ஆசிரியர் அதிரடி கைது! - VILUPPURAM SCHOOL TEACHER

பெற்றோர்கள் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு ஆசிரியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதை தொடர்ந்து போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

கோப்பு படம்
கோப்பு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 29, 2025 at 7:29 PM IST

விழுப்புரம்: பாலியல் தொல்லை அளிப்பதாக 3 மாணவிகள் அளித்த புகாரின்பேரில் அரசுப் பள்ளி ஆங்கில ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டார்.

விழுப்புரம் அரசு மகளிர் மேல் நிலைப் பள்ளியில் 6 ஆம் வகுப்பு மாணவிகள் மூன்று பேருக்கு ஆங்கில பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர் பால் வின்சென்ட் பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட 3 மாணவிகளும் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரிடம் எழுத்துப்பூர்வமாக புகாரளித்தனர். மாணவிகள் அளித்த புகார் தொடர்பாக பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் உடனே குழந்தைகள் நல அமைப்புக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.

விரைந்து வந்த குழந்தைகள் நல அமைப்பினர் மாணவிகளிடம் விசாரணை நடத்திய நிலையில், குற்றச்சாட்டு உண்மை என தெரிய வந்தது. இதையடுத்து காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் ஆசிரியர் பால் வின்சென்ட் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த பெற்றோர்கள் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு ஆசிரியர்கள் மற்றும் காவல் துறையிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். காவல் துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து பெற்றோர் கலைந்து சென்றனர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்
கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியர் பால் வின்சென்ட் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னதாக கடந்த வாரம், விழுப்புரம் கீழ்பெரும்பாக்கத்தில் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 7-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவிகளை உடற்கல்வி பாட இடைவேளையின் போது விளையாட்டு மைதானத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற பகுதி நேர உடற்கல்வி ஆசிரியர் ஆதி (எ) சிவபாலன் (48) தவறான தொடுதலில் ஈடுபட்டு சில்மிஷத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.

பெற்றோர் வாக்குவாதம் செய்தனர்
பெற்றோர் வாக்குவாதம் செய்தனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த மாணவிகள் பள்ளிக்கு திரும்பி வந்து தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார் அளித்தனர். மேலும் பெற்றோருக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர். இதை தொடர்ந்து விழுப்புரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டு போலீசாரும் உடனே பள்ளிக்கு சென்று மாணவிகளிடம் விசாரணை நடத்தினர். அதில் பகுதி நேர ஆசிரியர் சிவபாலன் மீதான பாலியல் புகார் உறுதி செய்யப்பட்டது. இது பற்றி, மாணவிகளின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில் கடந்த வாரம் பகுதி நேர உடற்கல்வி ஆசிரியர் சிவபாலன் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது சிறையில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

