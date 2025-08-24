ETV Bharat / state

சர்வதேச அமைப்பின் தூதுவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அன்பில் மகேஸ் வாழ்த்து! - GOV SCHOOL STUDENTS SELECT AISDC

சர்வதேச அமைப்பின் பிராண்ட் தூதுவர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மாணவர்களை பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.

சர்வதேச அமைப்பின் பிராண்ட் தூதுவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மாணவர்கள்
சர்வதேச அமைப்பின் பிராண்ட் தூதுவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 24, 2025 at 6:04 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் ஆறு பேர் சர்வதேச அமைப்பின் பிராண்ட் தூதுவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஐக்கிய நாடுகள் பொருளாதார மற்றும் சமூக கூட்டமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள (ECOSOC) நிலையான வளர்ச்சி கவுன்சில் (Sustainable Development Council) சார்பாக 5-வது சர்வதேச இளைஞர் மன்ற கருத்தரங்கம் தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காங்கில் நடைபெற்றது. அங்குள்ள ஐக்கிய தேசிய மாநாட்டு மையம், ஆசிய பசிபிக் தலைமையகத்தில் ஆகஸ்ட் 21, 22 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றன.

இந்த மாநாட்டில் இந்தியா, தாய்லாந்து, மலேசியா, சீனா ஆகிய 4 நாடுகளிலிருந்து பள்ளி மாணவர்களும், 62 நாடுகளிலிருந்து 600 பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர். தமிழ்நாட்டில் இருந்து 13 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்ட 8 முதல் 11 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 3 மாணவர்கள், 3 மாணவிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக ஆசிரியர் ஒருவரும் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்த மாணவர்கள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் (Sustainable Development Goals) பற்றிய தகவல்களை தெரிந்தவராகவும், சிறந்த கல்வி அடைவுகள் மற்றும் தகவல் தொடர்புதிறன் கொண்டுள்ளதற்காகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

வேலூர் லத்தேரி அரசுப் பெண்கள் பள்ளியில் 11 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் நிசாந்தினி, தஞ்சாவூர் வல்லம் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் 9 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் தரணி ஸ்ரீ, நாமக்கல் கீரம்பூர் மாவட்ட மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் யாழினி ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்
மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவர்களை போலவே, சேலம் கோட்டை நகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் அஷ்வாக், நாமக்கல் குமாரப்பாளையம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் கமலேஷ், செங்கல்பட்டு கண்டிகை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் 9 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் ராகுல் ஆகிய மாணவர்களும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற மாணவர்கள் காலநிலை, பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் தங்களது கருத்துகளை பகிர்ந்தனர்.

அதன் அடிப்படையில் 6 மாணவர்களும் UNDP (UNITED NATIONS DEVELOPMENTPROGRAM) மூலம் பிராண்ட் தூதுவராக தேர்தெடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகளில், ஐக்கிய நாடுகள் பொருளாதார மற்றும் சமூக கூட்டமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையான வளர்ச்சி கவுன்சிலின் பிராண்ட் தூதுவராக செயல்படுவர். இவர்களை பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி நேரில் சந்தித்து இன்று வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார்.

