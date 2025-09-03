ETV Bharat / state

7.5% ஒதுக்கீட்டில் வந்த தவறான 'சாய்ஸ்' - கலைந்து போன அரசு பள்ளி மாணவியின் பொறியியல் கனவு! - GOVERNMENT SCHOOL STUDENT

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% ஒதுக்கீட்டில் அரசு பொறியயில் கல்லூரியில் தனக்கு சீட் வழங்க வேண்டும் என மாணவி வனிதா கண்ணீருடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மாணவி வனிதா
மாணவி வனிதா (Etv Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2025 at 12:27 PM IST

விழுப்புரம்: அரசு பள்ளியில் முதலிடம் பெற்ற மாணவி ஒருவர், கவுன்சிலிங்கில் நிகழ்ந்த தவறு காரணமாக பொறியியல் படிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே உள்ள அத்தியூர் திருக்கை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அய்யனார். கூலித்தொழியாளியான இவரது மகள் வனிதா, அதே கிராமத்தில் உள்ள மேல்நிலைப்பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதல் மாணவியாக தேர்ச்சி பெற்றார். பொறியியல் படிப்பை கனவாக கொண்டிருந்த மாணவி வனிதா, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடத்திய கவுன்சிலிங்கிலும் விண்ணப்பித்திருந்தார்.

தமிழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேர, 7.5% உள் ஒதுக்கீட்டை அரசு வழங்கியுள்ளது. எனவே, அந்த பிரிவின் கீழ் சேர்ந்து படிக்க விரும்பிய அவர், தனியார் இ-சேவை மையத்தில் கவுன்சிலிங்கின் போது 'தவறான சாய்ஸ்' (Choice) கொடுக்கப்பட்ட காரணத்தால், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில், கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை இழந்தார்.

இதுகுறித்து மாணவி வனிதா கூறும்போது, "விழுப்புரம் மாவட்டம் அத்தியூர் திருக்கை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நான் 12ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தேன். பொதுத்தேர்வில் 600க்கு 521 மதிப்பெண் எடுத்து, பள்ளியில் முதல் மாணவியாக தேர்வானேன். ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழியில் படித்ததால், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் படிக்க விரும்பி, கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்றேன். ஆனால், விழுப்புரம் அருகே உள்ள தனியார் கல்லூரியில்தான் எனக்கு சீட் கிடைத்தது.

ஆனால், தினமும் கல்லூரிக்கு சென்று வந்து படிக்கும் அளவுக்கு எங்களிடம் பொருளாதார சூழ்நிலை இல்லை. எனவே, அந்த சேர்க்கையை நாங்கள் ஏற்கவில்லை. இதனால் விடுதியுடன் கூடிய அரசு கல்லூரியில் சேர்வதற்காக முயற்சித்தோம். இதற்காக தனியார் இ-சேவை மையத்திற்கு சென்று இரண்டாம் கட்ட கவுன்சிலிங்கிற்கு மீண்டும் விண்ணப்பித்தோம்.

அப்போது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% இட ஒதுக்கீட்டு பிரிவில், நான் விண்ணப்பிக்க கூறிய பிரிவை கவனிக்காமல், இ-சேவையில் பணியாற்றியவர்கள் தவறுதலாக பொதுப்பிரிவில் விண்ணப்பித்து விட்டனர். இதனால், எனக்கு சேலம் பாரதியார் மகளிர் கல்லூரில் இடம் கிடைத்தது. ஆனால், எனது பெற்றோர் கூலி வேலை செய்யும் நிலையில், சேலத்தில் தங்கி கல்லூரியில் படிக்க என்னால் முடியாது. இருப்பினும், ஓராண்டு படிப்பு வீணாகிவிடுமே என நினைத்து ரூ.30 ஆயிரம் கடன் வாங்கி கல்லூரியில் சேர்ந்தேன்.

ஆனால், தற்போது தொடர்ந்து கடன் வாங்கி படிக்க முடியாத சூழ்நிலை உள்ளதால், எனது பெற்றோர் என்னை படிக்க வேண்டாம் எனக்கூறி பாதியிலேயே படிப்பை நிறுத்தி விட்டனர். இதனால், எனக்கு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% ஒதுக்கீட்டில் ஏதேனும் ஒரு விடுதியுடன் கூடிய கல்லூரியில் சேர்க்கை வழங்கி, எனது பொறியியல் கனவை நிறைவேற்ற அரசு உதவ வேண்டும்" என கண்ணீருடன் கோரிக்கை விடுத்தார்.

