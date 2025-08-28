ETV Bharat / state

அது என்ன நீலக்கொடி சான்றிதழ்? தமிழ்நாட்டில் இந்த 6 கடற்கரைகள்தான் 'டார்கெட்' - BLUE FLAG CERTIFICATE BEACH

பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு, அடிப்படை சேவைகள், வசதிகள், சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை, சுத்தமான மணல், குளிக்க தகுந்த சுகாதாரமான நீர் உள்ளிட்ட 33 அம்சங்களை மையமாக வைத்து நீலக்கொடி சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.

சென்னை மெரினா கடற்கரையின் கோப்புப்படம்
சென்னை மெரினா கடற்கரையின் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 7:38 AM IST

2 Min Read

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6 கடற்கரைகளுக்கு ரூ.24 கோடி செலவில் நீலக்கொடி (Blue Flag) சான்றிதழ் பெறுவதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவது தொடர்பான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நடப்பாண்டிற்கான (2025-26) பட்ஜெட் தாக்கலின் போது, தமிழ்நாட்டில் மேலும் ஆறு கடற்கரைக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறும் முயற்சி எடுக்கப்படும் என நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, சென்னையில் உள்ள திருவான்மியூர், பாலவாக்கம், உத்தண்டி, தூத்துக்குடியின் குலசேகரப்பட்டினம் கடற்கரை, விழுப்புரத்தில் உள்ள கீழ்புதுப்பட்டு கடற்கரை, கடலூர் மாவட்டத்தில் சாமியார் பேட்டை கடற்கரை ஆகிய 6 கடற்கரைகளுக்கு ரூ.24 கோடி செலவில் நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறுவதற்கான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படவுள்ளதாக அண்மையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

இந்நிலையில், அந்த அறிவிப்பை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் இப்போது அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆணையில், “பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு, அடிப்படை சேவைகள், வசதிகள், சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை, சுத்தமான மணல், குளிக்க தகுந்த சுகாதாரமான நீர் உள்ளிட்ட 33 அம்சங்களை மையமாக வைத்து ஒரு கடற்கரைக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. இந்த சான்றிதழ் பெறப்பட்டிருக்கும் கடற்கரை, பாதுகாப்பான சுகாதாரமான கடற்கரை என்பதை உணர்த்துகிறது. குறிப்பிட்ட 6 கடற்கரைகளுக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் வழங்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

பின்னணி

தமிழக சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் மாநிலத்தில் உள்ள 6 கடற்கரைகளுக்கு சர்வதேச தரமான ப்ளூ ஃபிளாக் (blue flag ) நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக தமிழக கடற்கரை புதுப்பித்தல் இயக்கம் / ப்ளூ எகானமி திட்டம் மூலம் மொத்தம் ரூ.24 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆறு கடற்கரைகளும் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்ளூ ஃபிளாக் சான்றிதழ் பெறுவதன் மூலம் சுற்றுலா வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கடற்கரை மேலாண்மையில் தமிழகத்தை முன்னணியில் நிறுத்துவதே அரசின் நோக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. 2025-2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழகத்தின் 6 கடற்கரைகளும் சர்வதேச தரத்தில் அங்கீகாரம் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

நீலக்கொடி சான்றிதழ் என்றால் என்ன

சுற்றுச்சூழலை பேணிக்காக்கும் வகையில் சுத்தம், சுகாதாரம் என அனைத்து வகையிலும் சிறந்து விழங்கும் கடற்கரையை ஆய்வு செய்து, டென்மார்க்கை சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனம் சார்பில் இந்த சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. நீலக்கொடி அங்கீகாரம் பெறும் கடற்கரைக்கு வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் வருவார்கள் என்பதால், பெரும்பான்மையான நாடுகள் நீலக்கொடி சான்றிதழை பெற முயற்சி செய்து வருகின்றன.

இதையும் படிங்க: மகளை காதலித்த இளைஞரின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு: பெண்ணின் தந்தை கொலை வெறி தாக்குதல்!

நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெற்ற கடற்கரைகள்

உலகளவில் இதுவரை 4,154 கடற்கரைகள் நீலக்கொடி சான்றிதழை பெற்றுள்ளது. இந்தியாவில் இதற்கு முன்பு, ஒடிசாவின் கோல்டன் கடற்கரை, குஜராத்தின் சிவராஜ்பூர் கடற்கரை, கேரளாவின் காப்பாடு கடற்கரை, டையுவில் உள்ள கோக்லா கடற்கரை ஆகியவை இந்த அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளன.

மேலும், அந்தமானில் உள்ள ராதா நகர் கடற்கரை, கர்நாடகாவில் உள்ள காசர் கோடு, படுபித்ரி கடற்கரை, ஆந்திராவில் உள்ள ருசி கொண்டா கடற்கரை, தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவளம் கடற்கரை, புதுச்சேரியில் உள்ள ஈடன் கடற்கரை ஆகிய 10 கடற்கரைகள் நீலக்கொடிச் சான்றிதழை பெற்றுள்ளது.

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6 கடற்கரைகளுக்கு ரூ.24 கோடி செலவில் நீலக்கொடி (Blue Flag) சான்றிதழ் பெறுவதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவது தொடர்பான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நடப்பாண்டிற்கான (2025-26) பட்ஜெட் தாக்கலின் போது, தமிழ்நாட்டில் மேலும் ஆறு கடற்கரைக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறும் முயற்சி எடுக்கப்படும் என நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, சென்னையில் உள்ள திருவான்மியூர், பாலவாக்கம், உத்தண்டி, தூத்துக்குடியின் குலசேகரப்பட்டினம் கடற்கரை, விழுப்புரத்தில் உள்ள கீழ்புதுப்பட்டு கடற்கரை, கடலூர் மாவட்டத்தில் சாமியார் பேட்டை கடற்கரை ஆகிய 6 கடற்கரைகளுக்கு ரூ.24 கோடி செலவில் நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெறுவதற்கான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படவுள்ளதாக அண்மையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

இந்நிலையில், அந்த அறிவிப்பை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் இப்போது அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆணையில், “பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு, அடிப்படை சேவைகள், வசதிகள், சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை, சுத்தமான மணல், குளிக்க தகுந்த சுகாதாரமான நீர் உள்ளிட்ட 33 அம்சங்களை மையமாக வைத்து ஒரு கடற்கரைக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. இந்த சான்றிதழ் பெறப்பட்டிருக்கும் கடற்கரை, பாதுகாப்பான சுகாதாரமான கடற்கரை என்பதை உணர்த்துகிறது. குறிப்பிட்ட 6 கடற்கரைகளுக்கு நீலக்கொடி சான்றிதழ் வழங்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

பின்னணி

தமிழக சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் மாநிலத்தில் உள்ள 6 கடற்கரைகளுக்கு சர்வதேச தரமான ப்ளூ ஃபிளாக் (blue flag ) நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக தமிழக கடற்கரை புதுப்பித்தல் இயக்கம் / ப்ளூ எகானமி திட்டம் மூலம் மொத்தம் ரூ.24 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆறு கடற்கரைகளும் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்ளூ ஃபிளாக் சான்றிதழ் பெறுவதன் மூலம் சுற்றுலா வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கடற்கரை மேலாண்மையில் தமிழகத்தை முன்னணியில் நிறுத்துவதே அரசின் நோக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. 2025-2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழகத்தின் 6 கடற்கரைகளும் சர்வதேச தரத்தில் அங்கீகாரம் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

நீலக்கொடி சான்றிதழ் என்றால் என்ன

சுற்றுச்சூழலை பேணிக்காக்கும் வகையில் சுத்தம், சுகாதாரம் என அனைத்து வகையிலும் சிறந்து விழங்கும் கடற்கரையை ஆய்வு செய்து, டென்மார்க்கை சேர்ந்த சுற்றுச்சூழல் கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனம் சார்பில் இந்த சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. நீலக்கொடி அங்கீகாரம் பெறும் கடற்கரைக்கு வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் வருவார்கள் என்பதால், பெரும்பான்மையான நாடுகள் நீலக்கொடி சான்றிதழை பெற முயற்சி செய்து வருகின்றன.

இதையும் படிங்க: மகளை காதலித்த இளைஞரின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு: பெண்ணின் தந்தை கொலை வெறி தாக்குதல்!

நீலக்கொடி சான்றிதழ் பெற்ற கடற்கரைகள்

உலகளவில் இதுவரை 4,154 கடற்கரைகள் நீலக்கொடி சான்றிதழை பெற்றுள்ளது. இந்தியாவில் இதற்கு முன்பு, ஒடிசாவின் கோல்டன் கடற்கரை, குஜராத்தின் சிவராஜ்பூர் கடற்கரை, கேரளாவின் காப்பாடு கடற்கரை, டையுவில் உள்ள கோக்லா கடற்கரை ஆகியவை இந்த அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளன.

மேலும், அந்தமானில் உள்ள ராதா நகர் கடற்கரை, கர்நாடகாவில் உள்ள காசர் கோடு, படுபித்ரி கடற்கரை, ஆந்திராவில் உள்ள ருசி கொண்டா கடற்கரை, தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோவளம் கடற்கரை, புதுச்சேரியில் உள்ள ஈடன் கடற்கரை ஆகிய 10 கடற்கரைகள் நீலக்கொடிச் சான்றிதழை பெற்றுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

நீலக்கொடி சான்றிதழ்BLUE FLAG CERTIFICATEBLUE FLAG CERTIFICATE BEACHCHENNAI BLUE FLAG CERTIFICATEBLUE FLAG CERTIFICATE BEACH

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.