திருவாரூரில் முதலாம் ஆண்டு ரேடியாலஜி மாணவி தற்கொலை... மன அழுத்தம் காரணமா? என போலீஸ் விசாரணை! - STUDENT SUICIDE CASE

திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு ரேடியாலஜி படித்து வந்த மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 9:33 PM IST

திருவாரூர்: இன்னும் மூன்று மாதத்தில் வருடத் தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில் மன அழுத்தம் காரணமாக சுமத்ரா தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? அல்லது வேறேதேனும் காரணமா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அரியலூர் மாவட்டம், சோழமாதேவி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ராதாகிருஷ்ணன் - மாரியம்மாள் தம்பதி. இவர்கள் விவசாய வேலை செய்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு இரண்டு மகள்கள். மூத்த மகள் சுமத்ரா திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதலாம் ஆண்டு பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி படித்து வந்தார்.

இந்த நிலையில், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அருகே உள்ள ஏகேஎம் குடியிருப்பு பகுதியில் சக மாணவிகளுடன் தங்கி வந்தார். இந்த நிலையில், சுமத்ரா நேற்றிரவு தோழிகளுடன் உணவு அருந்திவிட்டு ஒன்றாக சேர்ந்து உறங்கியுள்ளார்.

இதனை அடுத்து நள்ளிரவு 2 மணி அளவில் தோழிகள் எழுந்து பார்த்த பொழுது வீட்டு வாசலில் சுமத்ரா தற்கொலை செய்துகொண்ட நிலையில் கிடந்துள்ளார். இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சக மாணவிகள் உடனடியாக திருவாரூர் தாலுகா காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தாலுகா காவல்துறையினர் சுமத்ராவின் உடலை கைப்பற்றி, திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்துள்ளனர். அங்கு சுமத்ராவை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

அதனை தொடர்ந்து அவரது உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வைத்துள்ளனர். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார் இன்னும் மூன்று மாதத்தில் வருடத் தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில், மன அழுத்தம் காரணமாக சுமத்ரா தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? அல்லது வேறேதேனும் காரணமா? என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும், சுமத்ராவின் நண்பர்களிடமும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல:

வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக, +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலம் help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

இதையும் படிங்க: தலையில் ஈட்டி பாய்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த பள்ளி மாணவர் உயிரிழப்பு - தேனியில் சோகம்!

சிறப்பு கட்டுரைகள்

